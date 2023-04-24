SON DAKİKA: Yeni Ticari Araçlardan ÖTV Kaldırılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılarak yaptığı konuşmada, esnaflara ve vatandaşlara yönelik bir dizi yeni teşvik ve muafiyet planlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda basit usülde vergilendirilen esnafın kazançlarını gelir vergisinden istisna tuttuklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflardan gelir vergisi alınmayacağını ve KDV ödemeyeceklerini belirtti.

Yeni Ticari Araçlara ÖTV Muafiyeti

Esnafın ticari araçlarını yenilemek istediği durumlarda ÖTV ödemek zorunda kalmayacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara yönelik bu yeni teşvikin şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafları da kapsayacağını söyledi.

Evlerde Üretilen Ürünlerde Vergi Muafiyet Sınırı Artışı

Evlerde üretilen ürünlerin internette satışını yapan esnafı vergi muafiyeti kapsamına alacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, muafiyet sınırını 320 bin liradan 700 bin liraya çıkaracaklarını açıkladı.

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