TAKSİM Uygulaması Tanıtıldı: Taksimetre Önceden Görülebiliyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, taksi çağırma ve mobil ödeme gibi işlemlerde kullanılabilecek TAKSİM isimli uygulamayı hayata geçirdi.

Yolcuların gitmek istedikleri noktayı seçerek taksi ücretini görebileceği uygulama, aynı zamanda güvenli ulaşım da sunuyor.

TAKSİM Uygulaması Nereden İndirilir?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından hayata geçirilen TAKSİM uygulaması, kullanıcılara hem Avrupa hem de Asya Yakası içerisinde en yakın ve uygun taksileri yönlendirerek seyahati kolaylaştırıyor.

Hem Android hem de iOS platformlarında kullanıma sunulan TAKSİM, uygulama mağazalarından indirilebiliyor.