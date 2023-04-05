TAKSİM Uygulaması Tanıtıldı: Taksimetre Önceden Görülebiliyor
Yolcuların taksi ücretlerini önceden görmelerine olanak sağlayan TAKSİM uygulaması hizmete alındı. İşte detaylar!
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, taksi çağırma ve mobil ödeme gibi işlemlerde kullanılabilecek TAKSİM isimli uygulamayı hayata geçirdi.
Yolcuların gitmek istedikleri noktayı seçerek taksi ücretini görebileceği uygulama, aynı zamanda güvenli ulaşım da sunuyor.
TAKSİM Uygulaması Nereden İndirilir?
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından hayata geçirilen TAKSİM uygulaması, kullanıcılara hem Avrupa hem de Asya Yakası içerisinde en yakın ve uygun taksileri yönlendirerek seyahati kolaylaştırıyor.
Hem Android hem de iOS platformlarında kullanıma sunulan TAKSİM, uygulama mağazalarından indirilebiliyor.
"TAKSİM, müşterilerine sunduğu yenilikçi özelliklerle, İstanbul'da seyahat edenlerin taksi deneyimini kolay, güvenli ve keyifli hale getiriyor. Yolcular, TAKSİ-M uygulamasını kullanarak, taksi çağırmak ve kredi kartlarıyla ödeme yapmak için güvenli ve kullanımı kolay bir platforma sahip oluyorlar. Ayrıca, gidecekleri yeri uygulamaya girerek taksimetre ücretini önceden görebiliyorlar. Bu sayede yolculuklarına başlamadan önce maliyeti önceden bilerek, daha plan bir şekilde hareket edebiliyorlar."
-İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu
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