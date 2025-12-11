Yeni Tomb Raider Oyunu Resmi Duyuru Öncesinde Sızdırıldı!

Geçtiğimiz günlerde Geoff Keighley tarafından yapılan paylaşımın ardından, Tomb Raider serisinin yeni oyunu resmi duyurusu öncesinde sızdırıldı. Şimdilik bilgiler sınırlı olsa da tamamını öğrenmek için önümüzde fazla bir zaman kalmadı. İşte detaylar...

Yeni Tomb Raider Oyunu Sürpriz Bir Şekilde Sızdırıldı

ResetEra forumlarında NeoRaider isimli kullanıcı tarafından yapılan paylaşım ile sızdırılan bilgilere bakılırsa, serinin yeni oyununun adının Tomb Raider: Legacy of Atlantis olacağı belirtiliyor. Hemen aşağıdan bakabileceğiniz kutu tasarımı da Geoff Keighley tarafından yapılan paylaşımdaki silüet ile bire bir uyuşuyor.

Görünüşe göre orijinal oyundaki hikayenin modern bir yeniden anlatımı olacak. Unreal Engine 5 ile geliştirildiği söylenen oyundaki Lara Croft karakterinin bütünleşik bir yapıda olacağı belirtiliyor. Yani geçmiş ile geleceğin bir araya getirilmiş hali olacakmış. Geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekir ise Crystal Dynamics, Shadow of the Tomb Raider ile sona eren üçlemedeki halinden çok daha kendinden olacağını söylemişti.

Şimdilik Tomb Raider: Legacy of Atlantis oyununun sıradaki ana oyun ile birlikte mi çıkacağı, yoksa İngiliz stüdyonun ana projesi mi olduğu bilinmiyor. Ancak bu soruya kesin bir cevap alabilmek için önümüzde fazla bir zaman kalmadı. 12 Aralık 2025 Cuma günü, yani yarın, TSİ 03:30 sıralarında başlayacak olan The Game Awards ile oyuna ve serinin geleceğine dair merak edilen sorular cevaplanmış olacak. O zamana kadar, sızdırılan görüntülere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Ayrıca daha önceden sızdırılan bilgiler ile Hindistan dolaylarında geçecek olan bir Tomb Raider oyununa işaret edilmişti. Açık dünya ile MMO elementleri içereceği söylenen oyunda, doğal bir felaketin ülkenin kuzeyini vuracağı ve kadim İmparator Ashoka ile alakalı eserlerin ve harabelerin ortaya çıkacağı söylenmişti. Yaşanan bu felaketin sonrasında da bu önemli eserleri ele geçirmek için rakip hazine avcıları ile zamana karşı yarışa gireceğimize dair bilgiler ortaya atılmıştı.