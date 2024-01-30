Lara Croft'un tekrardan başrolde olduğu Tomb Raider 1-3 Remastered koleksiyonu, optimize edilmiş grafikleri ve gizli seviyeleriyle karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aspyr tarafından geliştirilen ve yayınlanan Tomb Raider 1-3 Remastered, efsanevi Tomb Raider serisindeki ilk üç oyunun yenilenmiş halidir. PC başta olmak üzere içerisinde üç oyunu da bulunduran bu koleksiyon, Xbox, PS4/PS5 ve Nintendo Switch için 14 Şubat 2024 tarihinde çıkış yapacak.

90'ların efsanevi serisinde, tekrardan Lara Craoft'un maceralarına dalacaksınız. Bu maceraları, yenilemiş grafikler ve yeni eklenen gizli seviyeleriyle birlikte deneyimleyeceksiniz. Grafiklerin yenilenmiş olması oyunu orijinal yapısından ayırmıyor. İstediğiniz zaman çokgen görünümündeki görselliğe geçebilir ve eski günleri hatırlayabilirsiniz.

Tomb Raider 1-3 Remastered İndir

Oyunun grafikleri yenilense de, kontrol açısından ne halde olduğu pek de bilgiler dahilinde değil. Lakin pek bir sorun yaşatacağını kesinlikle düşünmüyoruz. Siz sadece sevgiyle yenilenen bu orijinal maceraların tadını tekrardan çıkarabilirsiniz.

Eğer siz de bir Tomb Raider severseniz, 14 Şubat 2024'te çıkış yapacak olan Tomb Raider 1-3 Remastered'i indirebilirsiniz. Tüm genişletmelerle birlikte yeni eklenen gizli seviyeleri oynayın ve üç özel maceraya adım atın!

Paket dahilinde olan oyunlar:

Tomb Raider 1 - Unfinished Business

Tomb Raider 2 - Golden Mask

Tomb Raider 3 - The Lost Artifact

Tomb Raider 1-3 Remastered Sistem Gereksinimleri