Tomb Raider 1-3 Remastered
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.88 GB
- Üretici Aspyr
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Lara Croft'un tekrardan başrolde olduğu Tomb Raider 1-3 Remastered koleksiyonu, optimize edilmiş grafikleri ve gizli seviyeleriyle karşımıza çıkıyor.
Aspyr tarafından geliştirilen ve yayınlanan Tomb Raider 1-3 Remastered, efsanevi Tomb Raider serisindeki ilk üç oyunun yenilenmiş halidir. PC başta olmak üzere içerisinde üç oyunu da bulunduran bu koleksiyon, Xbox, PS4/PS5 ve Nintendo Switch için 14 Şubat 2024 tarihinde çıkış yapacak.
90'ların efsanevi serisinde, tekrardan Lara Craoft'un maceralarına dalacaksınız. Bu maceraları, yenilemiş grafikler ve yeni eklenen gizli seviyeleriyle birlikte deneyimleyeceksiniz. Grafiklerin yenilenmiş olması oyunu orijinal yapısından ayırmıyor. İstediğiniz zaman çokgen görünümündeki görselliğe geçebilir ve eski günleri hatırlayabilirsiniz.
Geçmişten Günümüze Tomb Raider'ın Evrimi
Efsane karakterimiz Lara Croft’un maceralarını anlatan ve birbirinden ilginç aksiyonlar içeren efsane Tomb Raider oyunu, her piyasaya çıktığında oldukça talep görmektedir.
Tomb Raider 1-3 Remastered İndir
Oyunun grafikleri yenilense de, kontrol açısından ne halde olduğu pek de bilgiler dahilinde değil. Lakin pek bir sorun yaşatacağını kesinlikle düşünmüyoruz. Siz sadece sevgiyle yenilenen bu orijinal maceraların tadını tekrardan çıkarabilirsiniz.
Eğer siz de bir Tomb Raider severseniz, 14 Şubat 2024'te çıkış yapacak olan Tomb Raider 1-3 Remastered'i indirebilirsiniz. Tüm genişletmelerle birlikte yeni eklenen gizli seviyeleri oynayın ve üç özel maceraya adım atın!
Paket dahilinde olan oyunlar:
- Tomb Raider 1 - Unfinished Business
- Tomb Raider 2 - Golden Mask
- Tomb Raider 3 - The Lost Artifact
Tomb Raider 1-3 Remastered Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i3 3240 ya da AMD FX 4100
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDA GT730 veya AMD R7 240
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan