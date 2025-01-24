Yeni Trafik Cezaları Yolda: Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak!

Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alınacak. Bu kapsamda yeni düzenleme ile birlikte trafikte yeni cezalar uygulanmaya başlanacak. Örneğin trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücülerin ehliyetine el konulacak.

Yeni Trafik Cezaları İçin Düzenleme Yolda

NTV'deki habere göre ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceklerini belirtti.

"Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacaklarını söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konulması gibi yaptırımlar uygulayacağız."

Trafikte işlenen suçlarla trafik güvenliğini tehlikeye atan kabahatlerin yaptırımları yeniden belirlenecek. Bunda caydırıcılık göz önünde bulundurulacak.Cezaların caydırıcılığını sağlayabilmek için adli para cezaların miktarlarında artış gerçekleşecek. Ayrıca ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışıdna olay yerinin terk edilmesi ayrı suç sayılacak.

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