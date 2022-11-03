Yeni WhatsApp Özellikleri Duyuruldu: Topluluklar, Anket ve Dahası!

Yeni WhatsApp özellikleri kullanıma sunuldu. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasına eklenen yeni işlevlerin kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor. Peki, popüler platforma hangi özellikler eklendi?

Yeni WhatsApp Özellikleri Neler?

Anketler

Topluluklar

2 GB dosya paylaşımı

1024 kişiye kadar grup oluşturma

32 kişilik görüntülü aramalar

Dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen WhatsApp Messenger, yeni işlevlere sahip olmaya devam ediyor. Şirket, yayımladığı bir blog yazısı ile beraber anlık mesajlaşma uygulamasına birçok özelliği dahil ettiğini duyurdu.

WhatsApp'ın sunduğu özellikler arasında Topluluklar ön plana çıkıyor. Kullanıcılar söz konusu özellik sayesinde birden fazla grubu tek çatı altında toplayabilecek. Topluluk içerisinde yer alan gruplar arasında çok pratik bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bu, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirecektir.

Uygulamaya eklenen özellik yalnızca Topluluklar değil. Bunun yanı sıra daha birçok özellik hizmete dahil edildi. Anlık mesajlaşma uygulamasında sohbet içerisinde anket oluşturabilmeniz mümkün hâle geldi.

32 kişiye kadar görüntülü iletişim kurabilme imkânı sunmaya başlayan WhatsApp Messenger, 1024 kişiye kadar grup oluşturma desteğine de sahip oldu.

Eğer cihazınızda yüklü olan anlık mesajlaşma hizmetinde henüz söz konusu özellikler yoksa yakında görünecektir çünkü şirket, özellikleri dünya çapında kademeli olarak kullanıma sunuyor.

WhatsApp Topluluklar Nasıl Kullanılır?

WhatsApp Messenger'a girin.

Topluluklar simgesine dokunun.

Talimatları izleyin.

Başarılı anlık mesajlaşma uygulamasına eklenen Topluluklar isimli özelliği kullanabilmek için Android cihazlarda sohbetin üst kısmında, iOS cihazlarda ise alt kısımda yer alan Topluluklar simgesinin üzerine dokunun.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden bir tanesi olan WhatsApp Messenger'a eklenen yeni işlevler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.