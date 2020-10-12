Yeni Windows 10 Güncellemesi İle İki Yeni Özellik Geliyor!

Yeni Windows 10 güncellemesi ile beraber gelecek özellikler paylaşıldı. Microsoft'un işletim sistemi Windows 10'a gelecek özelliklerin içerisinde kullanıcıları heyecanladıran oldukça önemli özellikler bulunuyor. Peki, "Ekim 2020 Güncellemesi" olarak gelecek küçük çaplı güncelleme, Windows 10 kullanıcılarına ne gibi özellikler sunacak? İşte Windows 10 işletim sistemine gelecek yeni güncelleme ile ilgili tüm ayrıntılar!

Yeni Windows 10 Güncellemesi İle Gelecek Özellikler

Microsoft Windows 10 sürümüne gelecek olan "Ekim 2020 Güncellemesi" küçük bir güncelleme olacak ve bu da gelecek güncelleme ile çok fazla özelliğe sahip olunamayacağının anlamına geliyor ancak yeni güncelleme ile birlikte Windows 10 kullanıcıları ile buluşturulacak olan bazı özellikler bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre işletim sistemine gelecek özellikler içerisinde Spotlight ve kullanıcı tarafından seçilen temaya göre uygulama açma özellikleri yer alıyor.

Yazılım sektörünün en önemli isimlerinden Microsoft'un yeni Windows 10 güncellemesi ile beraber getireceği özelliklerden ilki kullanıcı deneyimini büyük ölçüde değiştirecek olan Spotlight olacak. İşletim sistemini özelleştirmek isteyen Windows 10 kullanıcıları şu an zaten duvar kağıdı özelliği ile ilgili bir dizi seçeneğe sahip ancak gelecek Spotlight isimli özellik ile birlikte işletim sisteminin kullanıcıları Microsoft Bing'in içerisinde yer alan muhteşem görüntülerin slayt bir şekilde görüntüleme imkanına sahip olabilecek.

Microsoft mağazasından tema paketleri indirmenize, duvar kağıdını istediğiniz gibi özelleştirmenize zaten izin veriyordu ancak Microsoft'un yeni özelliği getirmesinin nedeni Spotlight ile beraber kullanıcılara maksimum kolaylık sağlamak. Spotlight isimli özellik önceden zaten kilit ekranında kullanılabilen bir özellikti ancak yeni güncelleme sayesinde kilit ekranında kullanılabilmesinin yanı sıra Windows 10 söz konusu özelliği kullanıcıları masaüstü arka planında da kullanılmaya başlayabilecek.

Windows 10 işletim sistemine gelecek başka bir özellik ise uygulamaları kullanıcı tarafından seçilen temaya göre optimize etme özelliğidir. Windows 10'da karanlık mod özelliğini kullanan kişiler artık karanlık tema etkin halde olduğu zaman Microsoft Store, Groove Müzik, Ayarlar ve benzeri uygulamaları açtığında karanlık bir tema ile karşılaşacak. Peki, yeni Windows 10 güncellemesi ile birlikte gelecek özellikler hakkında sizlerin düşünceleri neler? Konu ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.