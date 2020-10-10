Windows 10 Kurulumu Bu Özellik Sayesinde Çok Kolaylaşacak

Windows 10'a gelen yeni özellik sayesinde sistemi özelleştirmek çok kolay hale geliyor. Windows 10 kullanıcı profilleri özelliği sayesinde hazır olarak sunulan profilleri seçerek, Windows 10 kurulumunu kişiselleştirebilirsiniz.

Microsoft, Insiders (Erken Erişim) için Windows 10 Build 20231'in yeni bir önizlemesini yayınladı. Windows 10 için sunulan yeni özellik sayesinde kullanıcıya özel profil ilişkilendirme yeteneği eklendi. Bu, Windows 10'un kullanım amacına bağlı olarak özelleştirilmiş kurulum yapılabileceği anlamına geliyor.

Windows 10 Kullanıcı Profilleri özelliği nedir?

Windows 10 özel kullanıcı profilleri olarak duyurulan bu yenilik, işletim sisteminin ilk kurulumu sırasında yeni bir OOBE (İlk Kullanıma Hazır Deneyim) sayfasının ortaya çıkması olarak düşünülebilir. Windows 10'u ilk defa yükleyen kullanıcılar; oyun, eğlence ve iş gibi önceden tanımlanmış bir dizi profil arasından seçim yapabilir ve seçimlere bağlı olarak özel tasarlanmış yapılandırma ayarlarını kullanabilir.

Microsoft yeni özelliği "Insider'lar, seçtikleri profile bağlı olarak OOBE'de sunulan farklı seçenekleri görebilirler. Ancak şu anda Insider'lar OOBE'den çıktıktan sonra başka bir konfigürasyon farkını anlamayacak. Bu alanda gelecek iyileştirmeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” diye açıklıyor.

Windows 10 Build 20231'deki bu aracın geliştirilme aşamasında olduğunu belirtmek gerekiyor, bu nedenle OOBE sayfasının farklı varyasyonları henüz düzenlenememiş olabilir. Yeni özellik, ilk olarak Insider üyeleri için sunuldu ancak ilerleyen dönemde tüm Windows 10 sahipleri özel tasarlanmış yapılandırma ayarlarını deneyebilecek.

Yeni özelleştirilmiş kullanıcı profillerinin haricinde Windows 10 Build 20231 ile birlikte panoya entegre edilmiş bir video konferans aracı sunulacak. Kullanıcıların "Şimdi Toplantı Yap" özelliğini kullanarak online toplantılara katılması mümkün olacak, ancak bu panelde hangi uygulamalara (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet) destek sağlanacağı bilinmiyor.