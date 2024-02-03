Yeni Windows İşletim Sistemi Raporu Geldi: Windows 10 Zirveyi Bırakmıyor!
Ocak 2024 itibari ile Windows işletim sistemi pazar paylarını baz alan yeni rapor yayınlandı. İşte detaylar!
Birçok alanda elde ettiği verileri istatistiğe döken Statcounter, Ocak 2024'ü baz alan Windows işletim sistemi raporunu yayınladı. Peki raporda dikkat çeken noktalar neler?
Yayınlanan rapora göz attığımızda Microsoft'un en güncel işletim sistemi Windows 11'in 2023 yılını %26,54'lük pazar payıyla kapatmasının ardından Ocak ayında %27,83'e yükseltmeyi başardığını görebiliyoruz. Öyle ki bu, Windows 11'in ulaştığı en yüksek pazar payı olarak kayıtlara geçiyor.
Windows 11'in Pazar Payı Artsa da Lider Değişmiyor
Windows 10, Windows 11'in çıkışından yıllar sonra bile hâlâ pazardaki en popüler işletim sistemi konumunda ve Ocak 2024 raporunda geçen yıla göre %-0,95 kayıp ile %66,47 pazar payına sahip.
Son yıllarda her gelen yeni sistemler artık doğrudan Windows 11 ile geliyor ve Windows 10'a kıyasla yeni teknolojiler Windows 11 ile daha uyumlu ve verimli çalışıyor. Bu da kullanıcılardan ziyade genel bağlamdaki Windows 11 pazar payının artmasında önemli rol oynuyor.
Windows 7, yayınlanan listenin 3. sırasında %3,05 pazar payına sahipken, 15 yılı aşkın süre önce piyasaya sürülen işletim sistemini hâlâ azımsanmayacak bir kitlenin kullandığı görülüyor. Windows 7'yi ise Windows 8.1 %1,73, Windows XP %0,57 ve Windows 8 ise %0,26 ile takip ediyor.
İşletim Sistemi Nedir? Ne İşe Yarar?
İşletim sistemi nedir, ne işe yarar? Bilgisayarlarda, telefonlarda ve televizyonlarda kullanılan popüler işletim sistemleri neler? Bu soruların yanıtını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.
Peki siz şu anda hangi Windows işletim sistemini kullanıyorsunuz? Deneyim ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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