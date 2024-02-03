Yeni Windows İşletim Sistemi Raporu Geldi: Windows 10 Zirveyi Bırakmıyor!

Birçok alanda elde ettiği verileri istatistiğe döken Statcounter, Ocak 2024'ü baz alan Windows işletim sistemi raporunu yayınladı. Peki raporda dikkat çeken noktalar neler?

Yayınlanan rapora göz attığımızda Microsoft'un en güncel işletim sistemi Windows 11'in 2023 yılını %26,54'lük pazar payıyla kapatmasının ardından Ocak ayında %27,83'e yükseltmeyi başardığını görebiliyoruz. Öyle ki bu, Windows 11'in ulaştığı en yüksek pazar payı olarak kayıtlara geçiyor.

Windows 11'in Pazar Payı Artsa da Lider Değişmiyor

Windows 10, Windows 11'in çıkışından yıllar sonra bile hâlâ pazardaki en popüler işletim sistemi konumunda ve Ocak 2024 raporunda geçen yıla göre %-0,95 kayıp ile %66,47 pazar payına sahip.

Son yıllarda her gelen yeni sistemler artık doğrudan Windows 11 ile geliyor ve Windows 10'a kıyasla yeni teknolojiler Windows 11 ile daha uyumlu ve verimli çalışıyor. Bu da kullanıcılardan ziyade genel bağlamdaki Windows 11 pazar payının artmasında önemli rol oynuyor.

Windows 7, yayınlanan listenin 3. sırasında %3,05 pazar payına sahipken, 15 yılı aşkın süre önce piyasaya sürülen işletim sistemini hâlâ azımsanmayacak bir kitlenin kullandığı görülüyor. Windows 7'yi ise Windows 8.1 %1,73, Windows XP %0,57 ve Windows 8 ise %0,26 ile takip ediyor.

Peki siz şu anda hangi Windows işletim sistemini kullanıyorsunuz? Deneyim ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.