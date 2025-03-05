Bundan Böyle Reddit'i Aratmayacak Yeni Sistem X'ten Geldi

Sosyal medya platformu X için yeni bir güncelleme yayınlandı. Reddit benzeri bir sisteme geçmek için kolları sıvayan platform, güncellemeyi iOS kullanıcıları için aktif hale getirdi.

Bu güncelleme ile artık X (eski Twitter) uygulamasında, belirli konularda tartışma yapabileceğiniz "Communities" (Topluluklar) özelliği daha da zenginleşti. Tıpkı Reddit'te yaptığımız gibi ilgi alanlarına göre sohbet edebileceğiz.

Sıralama Filtreleri Eklendi

Özelliğin Android tabanlı sistemlere ne zaman geleceği, hatta gelip gelmeyeceği ise belli değil. Uygulamayı güncellediğinizde, en popüler toplulukların ana sayfanın en üstünde sabitlendiğini göreceksiniz. Ayrıca, zaman çizelgesi yönetimi de iyileştirildi. Artık topluluklardaki gönderileri sıralayabileceksiniz.

Yeni filtreler şöyle:

Trend olanlar

Yeni gönderiler

Popüler gönderiler

İlaveten gönderileri gün, hafta, ay, yıl ve tüm zamanlar olarak belli zaman aralıklarında sıralayabilmenize imkan veren yeni seçenekler de eklendi. Yeni filtrelerle topluluk içindeki kendi gönderilerinizi ve yanıtlarınızı da görüntüleyebileceksiniz.

Premium+ Fiyatları Artacak Mı?

Grok 3 yapay zeka (AI) modeli geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Lansman sonrasında gelen haberler arasında X'in Premium+ abonelik fiyatlarını da artırdığı bulunuyor. X'e göre dünyanın en akıllı yapay zekası Grok 3, o yüzden fiyatları buna göre artırmış olduğu düşünülüyor.

Buna dair kesin bir haber çıkmadı ancak daha kullanıcı dostu bir sistem için güncellemeyi almak istiyorsanız App Store'dan X uygulamasını güncellemeniz yeterli olacak.