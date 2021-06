Yeni Xbox Game Pass Haziran 2021 Oyunları Belli Oldu

Bugün yapılan açıklama ile yeni Xbox Game Pass Haziran 2021 oyunları ortaya çıktı. Listede aynı zamanda Temmuz ayının ilk oyunları da yer alıyor. Detaylar haberimizde

Yeni Xbox Game Pass Haziran 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire sayfası üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, Worms Rumble, Iron Harvest, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, Prodeus, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Bug Fables: The Everlasting Sapling, Gang Beasts, Immortal Realms: Vampire Wars ve Limbo, yeni eklenen oyunlar olacaklar. Hemen aşağıdan da bu oyunların detaylarına göz atabilirsiniz.

Worms Rumble (Şu Anda Mevcut) - Bulut, Konsol ve PC

Worms Rumble oyununda, otuz iki oyunculu arenalarda artık gerçek zamanlı Battle Royale savaşları sizi bekliyor. Yani artık hamlenizi yapmak için sıranın size gelmesini beklemek durumunda olmuyorsunuz.

Bazooka, Shotgun Holy Hand-Grenade gibi sevilenlerin yanı sıra mühimmat deposuna Hammerhead, Plasma Blaster ve Rocket kalkanı gibi yeni silahlar da eklendi ve seviye atladıkça bu silahları da kullanabilir hale geliyorsunuz. Haliyle düşman tahta kurtlarına daha fazla zarar verebiliyorsunuz.

İster tek başınıza isterseniz de dört kişilik grubunuzla katılabileceğiniz Deathmatch, Last Squad Standing ve Last Worm Standing modları da bulunuyor.

Oyunda ayrıca The Lab sistemi de var. Bu sistem sayesinde, deneyim puanı ve oyun içi ödüller için katılımda bulunabileceğiniz sezonluk ve topluluk etkinlikleri, günlük meydan okumalar sizleri bekliyor. Kazandığınız deneyim puanları ve oyun içi krediler ile de yeni silah görünümleri, kıyafetler, aksesuarlar ve karakter tepkileri de açabiliyor olmanın yanı sıra, yeni oynanış mekaniklerini ve silahları da test etme imkanı sunuluyor. Bu sistem her hafta yeni bir mod beğeninize sunacak.

Iron Harvest (24 Haziran 2021) - PC

Büyük Savaş sonrasındaki 1920'li yıllarda geçiyor. Alternatif gerçekçiliğin sunulduğu oyunda, Iron Harvest çağına girildikten sonra Avrupa bölgesi yaralarını sarmaya çalışmaktadır. Ne var ki bir yanda şehirler yeniden inşa edilirken, aynı zamanda gelenekler ile bilimsel ve teknolojik gelişimler çatışma halindedir. Bölgedeki kargaşa devam ederken, yeni bir tehdit ortaya çıkar ve Avrupa bölgesinin varlığını riske atar. Bu tehdidin arkasındaki gizli güçler, öncelikle şehirlerin istikrarını ortadan kaldırmak ve sonrasında da dünyayı bir kez daha felakete sürüklemek ve kontrolü devralmak amacındadır.

Büyük savaş robotları dahil kırktan fazla farklı tipteki birimin ve kendilerine özgü yetenekleri ile dokuz farklı kahramanın olduğu oyunda, oynayış stilinize göre doğrudan veya gizli gizli hareket ederek saldırmak gibi farklı stratejiler uygulayabiliyorsunuz. Ayrıca ana senaryo modunu kooperatif desteği sayesinde bir arkadaşınız ile oynayabilmeniz de mümkün oluyor.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (24 Haziran 2021) - Konsol ve PC

Hem polis hem de sokak yarışçısı olabildiğiniz Need for Speed: Hot Pursuit’te, polis olmayı seçtiğinizde sokak yarışçılarını yakalamaya çalışırken, sokak yarışçısı olduğunuzda da bir yandan rakiplerinize bir yandan da polislere karşı mücadele etmek durumundasınız. Her bir yarışın sonunda kazandığınız madalyalar ve puanlar kazanıyorsunuz. Bu puanlar da yeni arabalar ve yeni yarışları açmanıza olanak tanıyor.

Remastered versiyonu ise başta çapraz platform desteği ile satışa sunuldu. Bu sayede, bütün platformlardaki bütün oyuncular bir arada veya birbirlerine karşı oynayabiliyorlar. Yine bu destekten yararlanılan dinamik Autolog sistemi sayesinde, asimetrik bir rekabete yönelik olarak aktivitelerinize göre meydan okumaların üstesinden gelmeye çalışacaksınız. Ana oyuna ek olarak, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered orijinal oyunun çıkışı sonrasında yayınlanmış olan bütün indirilebilir içerikler ve otuzdan fazla meydan okumanın olacağı ek altı saatlik oynanış süresiyle de gelecek.

Prodeus (24 Haziran 2021) - PC (Oyun Ön-İzlemesi)

Modern sunum teknikleri ile yeniden hayal edilmiş olan eski tarz birinci kişi bakış açısı olan Prodeus, türün sektördeki emektarlarının elinden çıkmış bir senaryo modu ile geliyor. Ayrıca bölüm düzenleyicisi ve topluluk için üretilmiş olan haritalar da bulunuyor. Haliyle sınırsız bir oynanış süresine sahip bir oyunun sizi beklediğini söyleyebiliriz.

Bug Fables: The Everlasting Sapling (1 Temmuz 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Bug Fables: The Everlasting Sapling, Kabbu, Leif ve Vi adındaki üç karakterin başından geçenlerin anlatıldığı bir macera odaklı Rol Yapma Oyunu. Hikayedeki amacınız ise ölümsüzlüğü bahşeden The Everlasting Sapling hazinesini bulmak olacak.

Gang Beasts (1 Temmuz 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Gang Beasts oyununda, jelibon tarzı bir yapıya sahip olan kahramanları yönetiyorsunuz. Herhangi bir silah kullanmayan bu kahramanlar, herhangi bir dövüş stilinde de usta değiller. Kahramanlarınızın en iyi yaptığı şey Allah ne verdiyse tekme tokat birbirlerine dalmak. Bu dövüşleri seyretmek bile size bolca keyif verecektir.

Çok oyunculu mod desteği de sunan Gang Beasts’te, duruma göre dört veya beş oyuncu bir araya gelerek birbirinizi de dövebiliyorsunuz. Herhangi bir kural yok.

Immortal Realms: Vampire Wars (1 Temmuz 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Immortal Realms: Vampire Wars, kargaşa içindeki karanlık vampir dünyasında geçen bir strateji oyunu oluyor. İmparatorluk yönetimi ve sıra tabanlı çatışmanın eşsiz kart oyunu elementleri ile birleştirildiği oyunda, korku ve efsaneler ile mitik bir dünyaya ineceksiniz.

Limbo (1 Temmuz 2021) - Bulut, Konsol ve PC

LIMBO, oyunculara hikaye sunan bir yapım değil. Daha çok oynanış ve atmosferi ile ön plana çıkmayı başarıyor. Oyunun hikayesine dair bildiğimiz tek ayrıntı, ana karakterimizin kız kardeşinin peşinden LIMBO'ya girdiği ve onu kurtarmaya çalıştığı. Oyun boyunca karşımız çıkan diğer çocuklar ve büyük yaratıkların, nereden geldiği ya da bize neden saldırdıkları muallakta kalan durumlardan. Neredeyse hiç hikaye anlatmasa bile bize, çizimleri ve müzikleriyle bize aktarmak istediği duyguyu aktarmayı başaran oyun, türünün en başarılı oyunlarından bir tanesi olarak gösteriliyor.

Xbox Game Pass Servisinden Ayrılacak Olan Oyunlar

30 Haziran 2021 tarihinde yedi oyun daha Xbox Game Pass servisinden ayrılacak. Battle Chasers: Nightwar, Marvel vs. Capcom: Infinite ve The Messenger Bulut, konsol ve PC, Mistover ve Out of the Park Baseball 21 PC, Monster Hunter: World ve Outer Wilds Bulut ve konsol ve Soulcalibur VI da konsol tarafında ayrılacak.