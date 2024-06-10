Microsoft, Tamamen Dijital Xbox Series X Konsolunu Tanıttı

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen Xbox Games Showcase 2024 etkinliği adeta bir oyun şöleni yaşattı. Etkinliğin hemen başlarında Call of Duty: Black Ops 6 duyurulurken, ilerleyen dakikalarda ise Metal Gear Solid Δ: Snake Eater gibi merakla beklenen yapımların da duyurusu yapıldı.

Microsoft, etkinliğin sonlarına doğru izleyicilere bir sürpriz yaparak üç yeni Xbox Series X/S seçeneği çıkaracağını açıkladı. Tanıtılan yeni konsollar arasından en çok dikkat çekeni ise tamamen dijital beyaz renkli Xbox Series X oldu. Peki yeni konsollar oyunculara tam olarak neler sunacak?

Microsoft, Üç Yeni Xbox Series X/S Seçeneğini Duyurdu

Microsoft'un yapmış olduğu konsol duyuruları iki adet Xbox Series X ve bir adet Xbox Series S'i içeriyor. Burada özellikle performans konusunda öncekilere kıyasla bir değişiklik olmadığını, sadece depolama ve tasarım konusunda bazı değişikliklerin yapıldığını belirtelim.

Duyurulardan ilki, Galaxy Black ismi verilen siyah bir renk tonuyla Xbox Series X. 2 TB dahili depolamaya ev sahipliği yapan bu konsolun tasarımı ise isminde de anlaşılacağı üzere uzay temasını yansıtıyor. Fiyatı ise 599,99 dolar olarak açıklandı.

Bir diğeri ise dijital bir Xbox Series X. Robot White isimli beyaz bir renkle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan yeni konsolda 1 TB'lik bir depolama mevcut. Özellikle Microsoft'un ilerleyen dönemlerde tamamen dijitale dönüş yapma planlarının bir işareti olan bu cihazın fiyatı ise 449,99 dolar.

En son duyuru ise ülkemizde de sıkça tercih edilen Xbox Series S. İlk iki duyuruya göre bu cihazda herhangi bir tasarım değişikliği yapılmadı. Buradaki tek değişiklik depolamanın 1TB'a çıkarılması oldu. Son olarak tüm konsolların bu yılın sonuna doğru satışa çıkması bekleniyor.

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