Yeni Xbox Series S ve X'ler Ön Siparişe Açıldı: İşte Yenilikler!

Microsoft, Ekim ayında üç yeni Xbox Series S / X konsolu kullanıcılar ile buluşturacak. 15 Ekim'de ABD'de, 20 Ekim tarihinde ise diğer pazarlarda satışa sunulacak olan ürünler için ön sipariş alınmaya başladı.

Beyaz Xbox Series X ve 2 TB Depolama Alanı

Microsoft'un yeni ürünleri 449,99 dolarlık beyaz disksiz Xbox Series X, 599,99 dolarlık 2 TB "Galaxy Black" özel sürüm Xbox Series X ve 349,99 dolarlık 1 TB Xbox Series S oldu.

Yeni disksiz Xbox Series X'in dış yüzeyindeki beyaz kaplama, Microsoft'un uygun fiyatlı çözümü Xbox Series S'de bulunan "robot beyazı" ile benzer yapıda. Beyaz Xbox Series X'in sızıntıları sonrasında Microsoft'un soğutma konusunda önemli bir yükseltme yapılacağı iddia ediliyordu disk sürücüsünün kaldırılması dışında herhangi bir donanım değişikliği yok gibi görünüyor. En azından Microsoft'tan herhangi bir açıklama gelmedi.

Microsoft bu ürünlerin Xbox'ların satışta olduğu tüm ülkelere geleceğini doğruladı. Call of Duty: Black Ops 6, Ekim ayında piyasaya sürülecek. Microsoft Flight Simulator 2024, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve Indiana Jones and the Great Circle gibi birçok yapımda arka arkaya oyunculara sunacak.