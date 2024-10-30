Yeni Xiaomi Smart Band 9 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi, kısa bir süre önce düzenlediği yeni bir etkinlikte pek çok yeni ürününü tanıttı. Şirket, yeni tablet modelleri Xiaomi Pad 7 ve Xiaomi Pad 7 Pro ile birlikte Xiaomi Smart Band 9 Pro isimli yeni giyilebilir teknolojisini sergiledi. İşte yeni akıllı bilekliğin göz alıcı tasarımı ve birbirinden güçlü özellikleri...

Xiaomi Smart Band 9 Pro Özellikleri

Smart Band bileklik serisinin son üyesi Xiaomi Smart Band 9 Pro, eski modellerin tersine modern bir akıllı saat formuna sahip. Dikdörtgen çerçeve ile bizleri karşılayan yeni cihaz, oldukça şık kordon seçenekleriyle birlikte geliyor.

Xiaomi'nin yeni giyilebilir cihazı, 1,74 inç boyutlu, 336×480 piksel çözünürlüklü AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Kasasında 350 mAh kapasiteli bir batarya taşıyan Smart Band 9 Pro, 21 gün boyunca ayakta kalabiliyor.

Birçok tema seçeneği ve spor modunu bünyesinde barındıran yeni Xiaomi Smart Band 9 Pro, çeşitli sağlık özellikleriyle de öne çıkıyor. Cihaz, sahip olduğu sensörler sayesinde kullanıcıların kalp atış hızını, kandaki oksijen ve stres seviyesini ölçebiliyor. Akıllı saatin ayrıca uyku analizini dde yapabildiğini belirtelim.

Modern tasarımı ve güçlü özellikleri ile giyilebilir teknoloji pazarında fark yaratmasını beklenen Xiaomi Smart Band 9 Pro, 59 dolar gibi oldukça uygun bir fiyattan satışa sunuldu. Cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda herhangi bir bilgi yok.

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