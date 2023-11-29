Amazon Yeni Yapay Zeka Sohbet Botu Amazon Q'yu Tanıttı!

Amazon'un bulut hizmeti AWS, yeni yapay zekâ asistanı olarak görev yapan sohbet aracı Amazon Q'yu tanıttı.

Amazon'un yeni yapay zekâ sohbet botu diğer yapay zekâlara kıyasla tüketicilere değil işletmelere odaklanıyor.

AWS, re:Invent açılış konuşması sırasında CEO Adam Selipsky, Amazon Q'nun kullanıcıların logo kullanımı veya kod anlama yönergeleri gibi şirket verileri hakkında bilgi almalarını sağladığını açıkladı.

Amazon Q, Kullanıcılardan Ziyade İşletmelere Odaklanıyor

Selipsky ayrıca Amazon Q'da sorulan soruların temel modellerin eğitimine katkıda bulunmayacağını da vurguladı. Selipsky ayrıca "Q'nun milyonlarca insanın çalışma hayatında bir iş arkadaşı olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Amazon Q ilk etapta bir iletişim merkezi hizmeti olan Amazon Connect kullanıcıları tarafından kullanılabilecek ve Amazon Supply Chain ve Amazon QuickSight gibi diğer hizmetlere de genişletilmesi planlanıyor. AWS hizmetlerindeki her bir Amazon Q örneği farklı olacak ve örneğin bir çağrı sırasında müşteri hizmetleri temsilcilerine yardımcı olabilecek.

Connect'teki Amazon Q için fiyatlandırma, temsilci başına aylık 40 dolardan başlıyor ve 1 Mart 2024'e kadar ücretsiz deneme sürümü mevcut.

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