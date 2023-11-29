Discord'dan Müjde: 1 Ay Ücretsiz Midjourney İmkanı!

Discord geçtiğimiz haftalarda tüm kullanıcılara Nitro deneyimini yaşatmak amacıyla 2 haftalığına ücretsiz Nitro aboneliği dağıtmıştı.

Nitro aboneliği bilindiği üzere pek çok tema ve özelleştirmenin yanı sıra tıpkı Amazon Prime'da olduğu gibi artık bazı avantajlar ve imkânlar sağlıyor. Bunlardan biri de oldukça popüler bir yapay zekâ aracı olan Midjourney oldu.

Hâlihazırda Discord Nitro aboneliği bulunan veya 28 Aralık 2023 tarihine kadar almayı düşünen kullanıcılar, 1 aylık Midjourney imkânına sahip olabiliyorlar.

1 Aylık Midjourney Hediyesi Nasıl Alınır?