Spotify, Tasarımında Kendine Has Bir Değişiklik Yaptı: Nasıl Görünüyor?

Gün geçtikçe farklı özellikler sunarak kullanıcı canlılığını ve deneyimini yükseltmeye çalışan popüler müzik platformu Spotify, şimdi ise oldukça ilginç bir yenilikle karşımıza çıktı. Şirket, tümüyle kendine özel olan yazı tipi “Spotify Mix”i duyurdu.

Farklı yazı tiplerini birleştirerek ortaya çıkarılan Spotify Mix, hem mobil uygulamada hem de masaüstündeki versiyonunda kullanıma sunuldu.

Spotify Mix Nasıl Oluşturuldu?

Yeni özel yazı tipi Spotify Mix’i tasarlayan Spotify ekibi, geleneksel tipografik engellerden ve klasik yazı stillerinden uzak durulduğunu belirtti. Ekibe göre bu yenilik, ses kültürünün yıllar içinde değişerek gelişen doğasını yansıtıyor.

Spotift Mix, hem çağdaş hem de klasik tarzların birleşimiyle benzeri olmayan farklı bir bir sans-serif yazı tipi olarak görünüyor. Oluşturulan ses dalgalarının şekilleri ritmik bir his uyandırmak için detaylıca düşünülmüş.

Spotify'ın Küresel Marka Tasarımı Başkanı Rasmus Wängelin konuyla ilgili açıklamasında “Spotify Mix, kullanıcılar için tasarlanmış değişken bir yazı tipidir ve biz onu tam anlamıyla bir mix olarak tanımlıyoruz” dedi.

Böylelikle Spotify, oynatma listelerinden pazarlama kampanyalarına kadar birçok yerde bu kendine özel fontunun kullanılmasıyla benzersiz bir marka kimliği oluşturmak istiyor. Her ne kadar bu küçük bir değişiklik olarak görülse de etkisi büyük çünkü hali hazırda Instagram gibi birçok platform da kendi yazı tipini kullanıldığı biliniyor.