Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi İçin İlk Adım Atıldı: Vizyon Tarihi Ne Zaman?

Warner Bros. bir süredir Yüzüklerin Efendisi özelinde birçok proje üretiyordu. Anime formatındaki The War of the Rohirrim’in 2024’te vizyona girmesi beklenirken stüdyo aynı zamanda başka projeler de planlanıyordu.

Son açıklamalarda anlaşılacağı üzere J.R.R. Tolkien’in dünyaca ünlü fantastik kurgu serisi Yüzüklerin Efendisi yolculuğuna devam ediyor ve Warner Bros.’un yeni bir The Lord of the Rings filmi üzerinde hazırlandığı ortaya çıktı.

Yeni The Lord Of the Rings Filmi Neye Odaklanacak?

Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav bugün katıldığı bir toplantıda Peter Jackson ile yazar ortakları Fran Walsh ve Philippa Boyens’ın yapımcılığını üstleneceği ve daha önce Andy Serkis tarafından canlandırılan Gollum’a odaklanacak yeni Yüzüklerin Efendisi projesini duyurdu.

Jackson, Walsh ve Boyens’ın projenin her sürecinde yer alacağı belirtilirken Zaslav projenin şu anda senaryo geliştirme sürecinin başlarında olduğunu ve yapımın daha önce hiç anlatılmamış hikâyelere odaklanılacağını söyledi.

Şu anda çok fazla detayın açıklanmadığı yeni Yüzüklerin Efendisi filmi, herhangi bir ertelenme durumu yaşanmazsa 2026 yılında vizyona girmesi bekleniyor.