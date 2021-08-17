Yeni Zelanda Sadece 1 Vaka İçin Tam Kapanma Kararı Aldı

Yeni Zelanda, altı ay sonraki ilk vaka yüzünden ani bir kilitlenmeye gidileceğini duyurdu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, en katı "4. seviye" kuralların uygulanmasının doğru olacağına inanıyor. Ardern'e göre, daha önceki katı kurallar da ülke genelindeki pandemi etkisini azaltmıştı.

Geçtiğimiz gün Auckland'da bir hafta boyunca kilitli kalacak olan vaka tespit edilirken, ülkenin geri kalanı ise üç gün boyunca karantina altında tutulacak. Enfekte kişinin ziyaret ettiği bir sahil kasabası olan Coromandel de yedi gün boyunca kilit altında kalacak. Yeni Zelandalı yetkililer, yeni vakanın Delta varyantı olduğu varsayımı üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Auckland'da tespit edilen hasta, geçen Perşembe gününden beri bulaşıcı olduğuna inanılan 58 yaşında bir erkek. İlk çalışmalar sonrasında en az 23 potansiyel bulaşma bölgesi olduğuna inanılıyor. Auckland'daki süpermarketlerde, yerel halkın ani bir sokağa çıkma yasağını zaten beklediği bildirildi.

Başbakan Jacinda Ardern, bu vaka sonrasında en katı "4. seviye" kuralların gerekli olduğunu söyledi: okulları, ofisleri ve tüm işletmeleri yalnızca temel hizmetler çalışır durumda kalacak şekilde kapatmak. Başbakan açıklamasında, "Bu olasılık için planladığımızı Yeni Zelanda'ya garanti etmek istiyorum. Zor ve erkenden kararlar almak daha önceden bizim için işe yaramıştı" dedi.

Yeni Zelanda nüfusunun sadece yaklaşık %20'si tamamen aşılanmış durumda.

Yeni Zelanda'da 1 vaka sonrası tam kapanmaya gidildi

Yetkililer, Delta varyantı korkusu nedeniyle ve yeni vaka ile sınır veya karantina tesisleri arasında net bir bağlantı olmadığını tespit ettikleri için varyantın nereden bulaştığına dair güçlü bir yanıta ihtiyaç olduğunu söyledi. Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yayınlanan veriler, son haftalarda ülke sınırında tespit edilen tüm Covid-19 vakalarının Delta olduğunu gösterdi.

Ardern televizyonda yayınlanan ulusal bir konuşmada, "Başa çıkamazsak başka yerlerde neler olabileceğini gördük. Sadece bir şansımız var," dedi ve Delta varyantını 'oyun değiştirici' olarak nitelendirdi.

Yeni Zelanda, uluslararası sınırların büyük ölçüde kapalı kalmasıyla birlikte virüsü kendi sınırlarında ortadan kaldırmada başarılı oldu. Bununla birlikte Our World in Data'ya göre aşılama programı, insanların yalnızca yaklaşık %20'sinin tam olarak aşılandığı ve insanların %33'ünün ilk dozu aldığını gösteriyor.