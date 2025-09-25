Yeni PlayStation 5 Pro Sızdı! Hem de Beklenenden Erken Çıkacak

Sony, henüz bir yılını bile doldurmayan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 Pro için güncellenmiş bir model üzerinde çalışıyor. Güvenilir kaynaklara göre bu yeni sürüm, tasarım olarak büyük bir değişiklik getirmeyecek ancak içeride önemli iyileştirmeler sunacak. Peki ortaya atılan iddialar neler? İşte detaylar…

Yenilenmiş PS5 Pro Yolda

Kasım 2024’te piyasaya sürülen PlayStation 5 Pro, selefine kıyasla gelişmiş grafik gücü ve PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) adlı yapay zekâ destekli görüntü yükseltme teknolojisiyle dikkat çekmişti. Oyunculara daha akıcı ve net bir oyun deneyimi sunmasıyla dikkat çekmişken, fiyatı ve standart disk sürücüsünün olmaması nedeniyle eleştiri toplamıştı. Şimdi Sony, PS5 Pro için ilk donanım revizyonunu hazırlıyor.

Oyun dünyası ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından billbil-kun’a göre Japonya merkezli şirketin yeni oyun konsolu ile ilgili belgeler ortaya çıktı. Buna göre firmanın “CFI-7121” kod adlı yeni bir PS5 Pro üzerinde çalıştığı gözler önüne serildi. Özellikleriyle ilgili henüz bir bilgi yer almıyor ancak 30 Eylül’de Avrupa'da satışa çıkacağı söyleniyor. Buna göre çok da beklemeyeceğiz gibi görünüyor.

Mevcut bilgilere göre yenilenmiş PS5 Pro, daha verimli donanıma sahip olacak. Böylecek konsolun daha az ısınması ve daha sessiz çalışması bekleniyor. Bununla birlikte fiyatının ise 799,99 euro olabileceği söyleniyor. Bu söylentinin doğru olup olmadığını konsol tanıtıldığında hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yenilenmiş PlayStation 5 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.