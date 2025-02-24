PS5 Pro Satışlarda Geriye Düştü: En Büyük Rakibi Yine Kendisi

Analizci Mat Piscatella ve araştırma şirketi Circana'nın raporları gösteriyor ki PlayStation 5 Pro'nun ABD'deki satışları, PS4 Pro'nun ilk aylarındaki satış performansını geride bırakmış durumda.

Kasım ayında Piscatella, PS5 Pro'nun güçlü bir başlangıç yaptığını ve satış adetlerinin PS4 Pro'nun çıkışıyla aynı seviyelerde olduğunu belirtmişti. Ancak bildiğiniz üzere PS5 Pro'nun fiyatı, PS4 Pro'ya göre oldukça yüksekti.

PS5 Pro 700 dolar, PS4 Pro ise 400 dolardan satılıyor ve Circana'nın raporlama dönemi de bir hafta daha kısa. Yani belki de çoktan rakamlara yetişmiştir.

PS5 Pro Lansman Sonrası Coştu

PlayStation 5 Pro, 7 Kasım'da 700 dolarlık fiyatla piyasaya sürüldü ve sonrasında 50'den fazla oyun, grafiksel güncellemeler ve performans iyileştirmeleri aldı. Tabii Sony henüz PS5 Pro'nun resmi satış rakamlarını açıklamış değil.

İlaveten şirketin son mali sonuçlarında, PlayStation 5'in, PlayStation 4'ün aynı dönemdeki satışlarıyla karşılaştırıldığında, sadece 1.5 milyon birim geride olduğu gösterildi:

PlayStation Pro 5: 75 milyon

75 milyon PlayStation Pro 4: 76.5 milyon

PlayStation iş kolu hakkında bir web toplantısı sırasında Sony, Astro Bot ve Helldivers 2'nin başarısını vurguladı. Bu oyunların aile dostu ve canlı hizmet oyunlarına yönelik genişleme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi ve satış rakamlarındaki başarıda büyük payları olmasına dikkat çekildi.

Gelecek yıl, Death Stranding 2 ve Ghost of Yotei gibi oyunların yanı sıra, Monster Hunter Wilds ve Grand Theft Auto 6 gibi önemli üçüncü parti oyunlar da piyasaya sürülecek. Bu sebeple PS Pro 5 için potansiyel oldukça yüksek gözüküyor.