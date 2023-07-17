AB Komisyonu Oyun Konsolları Hakkında Yeni Bir Kanun Çıkartmaya Hazırlanıyor

Avrupa Birliği, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda aldığı kararlarda bir güncellemeye daha gitti. AB konseyi bugün yaptığı açıklama da oyun konsolları Nintendo Switch ve Steam Deck'in 2027 yılına kadar değiştirilebilir pillere geçiş yapması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Piller Konusunda Yeni Kararlar Aldı

Almış olduğu bu karar ile "sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi" bir ortam yaratmayı amaçladıklarını belirten konsey, kararın yeni düzenlemenin bir parçası olduğunu söyledi. Avrupa Birliğinin almış olduğu bu karar 2027'den sonra üretilecek cihazlarda pillerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını hedefliyor.

Avrupa’nın sürdürülebilirlik için almış olduğu önlemlerin başında piller geliyor. Karbon ayak izini azaltmanın ve sıfır emisyonlu ulaşım araçlarına geçişinin anahtarı olarak görülen piller, Avrupa'da geri dönüşümün ilk adımı olarak görülüyor.

Getirilen düzenleme hakkında konuşan İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Teresa Ribera, "Yeni kurallar, Avrupa endüstrisinin rekabet gücünü artıracak ve yeni pillerin sürdürülebilir olmasını ve yeşil geçişe katkıda bulunmasını sağlayacak." dedi. Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz yıl benzer bir adımı, elektronik atık alanında USB Type-C kullanımını artıran bir düzenleme ile atmıştı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.