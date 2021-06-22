Yerli Aşının İsmi Ne? TURKOVAC Aşısının Detayları

Yerli aşının ismi ne? Yerli aşının resmi ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile Faz-3 aşamasına geçen aşının isminin Turkovac olacağı dile getirildi.

2019 yılında Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve dünyayı esir alan COVID-19 salgını, aşı çalışmaları ile bitme noktasına çok yaklaştı. Salgının başlamasının ardından Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Sputnik-V, aşıları hızla son aşamalarına kadar gelmişlerdi.

Almanya'da bulunan ve yöneticileri Türk kökenli olan Pfizer tarafından geliştirilen aşı, genel kullanıma açılan ilk aşılardan biri olmuştu. Birçok ülkede hızla uygulanmaya başlanan Biontech aşısı, salgının hızını önemli ölçüde yavaşlatmayı başarmıştı. Türkiye ise salgının başından bu yana aşı çalışmalarına yatırım yapmaya başlamıştı.

Ülkemizde onlarca farklı aşı çalışması geliştirilmeye başlanmıştı. Türkiye'de geliştirilen üç farklı aşı Faz-2 seviyesine kadar gelmişlerdi. Bu aşılar arasından biri ise Faz-3 aşamasına kadar gelmişti. Ankara'da denemelere başlanan aşı hakkında beklenen açıklamalardan biri daha geldi.

Yerli aşının ismi ne oldu? Turkovac ne demek?

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır.

Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının TURKOVAC olduğunu açıkladı.

Aşının isminin geldiği TURKO, direkt olarak Türk kelimesinin değiştirilmiş hali olarak ön plana çıkıyor. VAC ifadesi ise İngilizce "vaccine" yani aşı kelimesinin kısaltılmış halini ifade ediyor. Kısaca aşının ismi, Türk ve Aşı kelimelerinin bir araya getirmesinden oluşuyor.