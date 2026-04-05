Jandarma’nın Yeni Araçları Yolda! Yerli BMC TULGA Teslimatları Başladı!

BMC tarafından geliştirilen yeni nesil zırhlı pikap TULGA, Jandarma Genel Komutanlığı boyamasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bir taşıyıcı üzerinde sevk edilen birden fazla aracın bulunması teslimatların başladığı veya devam ettiği yönünde yorumlandı. Görüntülerde araçların Jandarma’ya özgü mavi-kırmızı şeritli tasarıma sahip olması dikkat çekti. İşte detaylar...

BMC TULGA Hangi Kurumlar Tarafından Kullanılacak?

Ortaya çıkan görüntüler araçların aktif olarak kamu kurumlarına sevk edildiğini gösteriyor. Taşıyıcı üzerindeki birden fazla TULGA aracı Jandarma envanterine giriş sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. Özellikle araçların fabrika çıkışına yakın görünmesi ve henüz sahada operasyonel kullanılmıyor olması teslimat sürecinin yeni başladığını düşündürüyor.

🔵🇹🇷BMC tarafından geliştirilen TULGA araçları, Jandarma boyaması ile görüldü. https://t.co/N5swAPDtOb pic.twitter.com/B8mChwBUym — Defence Turk (@Defence_Turk) April 4, 2026

TULGA modeli BMC’nin güvenlik güçleri için geliştirdiği yeni nesil 4x4 taktik araçlardan biri olarak konumlanıyor. Yüksek yerden yükseklik, modüler gövde yapısı ve farklı görev paketlerine uyumlu tasarım gibi özelliklerle öne çıkan araç, hem şehir içi hem de zorlu arazi koşullarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Araç Jandarma Genel Komutanlığı'nın yanında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi güvenlik birimleri tarafından kullanılacak. Devam eden süreçte Cumhurbaşkanlığı gibi kurumlarda da koruma aracı olarak kullanılması ihtimaller dahilinde görülüyor.

🔵🇹🇷Türkiye’s indigenous armored SUV TULGA successfully clears final inspections



🔸Inspection activities and tactical capability tests for the TULGA 4x4 Ballistically Protected Patrol Response Vehicle, developed by BMC, have been successfully completed.

📎 @bmcsavunma… pic.twitter.com/F6aAw4y7eM — Defence Turk English (@Defence_Turk_EN) March 30, 2026

BMC TULGA 4x4 Teknik Özellikleri Neler?

Gövde tipi: Doğuştan zırhlı monokok SUV

Çekiş sistemi: 4x4 (dört tekerlekten çekiş)

Koruma: Yüksek balistik koruma seviyesi

Taban koruması: Mayın ve patlayıcıya dayanıklı güçlendirilmiş yapı

Süspansiyon: Bağımsız süspansiyon sistemi

Lastikler: Run-flat (Patlamaz lastik)

Görev sistemleri: Uzaktan komutalı silah sistemi entegrasyonu

Kamera sistemi: 360 derece çevre görüş ve gözetleme sistemleri

Kullanım amacı: Devriye, personel taşıma, sınır güvenliği, özel operasyon

Platform: Modüler görev ekipmanlarına uyumlu yapı

Motor: 4.5 litre turbo intercooler dizel

Silindir sayısı: 4

Güç: 250 HP (Horse Power)

Tork: 800 Nm

TULGA 4x4 doğuştan zırhlı monokok gövde yapısıyla geliştirilen bir güvenlik aracı olarak öne çıkıyor. 4x4 çekiş sistemi, yüksek yerden yükseklik ve bağımsız süspansiyon yapısı sayesinde hem şehir içi hem de zorlu arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Araçta yüksek balistik koruma sağlayan zırhlı gövde, güçlendirilmiş taban yapısı ve run-flat (patlamaz) lastikler bulunuyor.

Editörün Yorumu

BMC TULGA’nın Jandarma boyamasıyla sevkiyat halinde görüntülenmesi aracın aktif kullanıma geçiş sürecinin başladığını gösteriyor. Yerli üretim taktik araçların sahada daha fazla görülmesi, güvenlik güçlerinin araç çeşitliliğini artırması açısından dikkat çekici.

