OnePlus'ın Uygun Fiyatlı Telefonu Yolda! Resmen Doğrulandı

Hong Kong merkezli akıllı telefon devi OnePlus, kısa süre önce yeni N6 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Son gelen bilgilere göre şirket, yalnızca bu modelle yetinmeyecek. Ürün kataloğunu sürekli genişletmeyi hedefleyen firmanın yakında N6 serisine yeni bir telefon daha eklemeye hazırlandığı açıklandı.

OnePlus N6x Çıkacak mı?

OnePlus'ın seriye N6x adlı yeni bir model ekleyeceği daha önce iddia edilmişti. Marka kısa süre önce yaptığı resmi açıklamayla bu söylentiyi doğruladı. Böylece bütçe dostu olması beklenen OnePlus N6x'in gerçekten piyasaya sürüleceği kesinleşmiş oldu. Bu gelişmeyle birlikte daha önce ortaya atılan iddiaların doğru olduğu da netlik kazandı. Peki merakla beklenen bu cihaz ne zaman tanıtılacak?

OnePlus N6x Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus, N6x modelinin ne zaman tanıtılacağını henüz açıklamadı. Şirket telefonun sadece yakında duyurulacağını doğruladı. Yani ortada net bir tarih yok. Ancak beklentiler temmuz ayının sonlarını işaret ediyor. Dolayısıyla önümüzde uzun bir süre bulunmuyor. Tabii bu kesin değil, yalnızca bir beklenti. Lansman gerçekleştiğinde OnePlus N6x tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatı da netlik kazanacak.

OnePlus N6x Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus, N6x modelinin teknik özelliklerini henüz resmî olarak açıklamadı. ancak OnePlus N6 ile oldukça benzer özellikleri taşıyacağı iddia ediliyor. Söz konusu modelin özellikleri şu şekildeydi:

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 6360 Apex

MediaTek Dimensity 6360 Apex RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OxygenOS 16

Android 16 tabanlı OxygenOS 16 Parmak İzi Sensörü: Var.

Var. Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

IP65 sertifikası Boyut: 166,47 x 78,23 x 8,88 mm

166,47 x 78,23 x 8,88 mm Ağırlık: 224 gram

OnePlus N6x Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus N6x'in Türkiye'de resmî olarak satışa sunulacağı henüz doğrulanmış değil. Üstelik telefon daha tanıtılmış da değil. Bu nedenle şimdilik kesin bir şey söylemek oldukça zor. Ancak beklentilerin çok yüksek olmadığını belirtmek gerekiyor.

Zira OnePlus, Türkiye'de Xiaomi, Apple ve Samsung gibi çok aktif markalardan biri değil ve yalnızca birkaç modeli satışta bulunuyor. OnePlus N5 ve OnePlus Open gibi modeller de Türkiye'de satılmıyor. Bu nedenle OnePlus N6x'in de satışa sunulma ihtimali şimdilik düşük görünüyor.

Editörün Yorumu

OnePlus, uygun fiyatlı akıllı telefon segmentindeki varlığını güçlendirmek için yakında OnePlus N6x modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu modelin Türkiye'de satışa sunulacağını pek düşünmesem de dünya genelinde büyük ilgi görmesi bekleniyor. Özellikle OnePlus N6 ile benzer şekilde dikkat çekici bir fiyat etiketiyle gelmesi hâlinde en çok satan modeller arasına girmesi sürpriz olmayacaktır.