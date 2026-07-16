Samsung'dan Tepki Çekecek Karar! Bu Uygulama Telefonlara Zorunlu Geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD merkezli e-ticaret devi Amazon ile dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. Bu ortaklık iki şirket arasında oldukça önemli olsa da kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek gibi görünüyor. Öyle ki kullanıcılar istemeseler bile telefonlarında Amazon uygulamasını görmek zorunda kalacak. İşte ayrıntılar...

Amazon Music, Samsung Cihazlara Ön Yüklü Olarak mı Gelecek?

İki firma arasında yapılan iş birliği kapsamında Amazon'un Spotify ve Apple Music'e rakip dijital müzik uygulaması Amazon Music'in Samsung telefon ve tablet modellerinde ön yüklü olarak sunulacağı açıklandı. Bilindiği üzere mobil cihazlarda bazı sistem ve üçüncü taraf uygulamalar kutudan çıktığı anda yüklü olarak geliyor.

Amazon Music de artık bu uygulamalar arasında yer alacak. Yeni bir Samsung telefon veya tablet satın alıp ilk kurulumu yaptığınızda Amazon Music uygulamasını da cihazınızda göreceksiniz.

Samsung'un bu kararı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Zira birçok kullanıcı ön yüklü gelen uygulamalardan memnun değil ve silinebilenleri doğrudan kaldırmayı tercih ediyor. Bu nedenle söz konusu uygulamalar çoğu kullanıcı tarafından tam anlamıyla gereksiz olarak görülüyor. Görünüşe göre Samsung, kullanıcı tepkilerini pek de umursamıyor.

Amazon Music Hangi Samsung Cihazlara Ön Yüklü Olarak Gelecek?

Amazon Music uygulamasının hangi Samsung cihazlarda ön yüklü olarak sunulacağı henüz bilinmiyor. Zira Samsung cephesinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak uygulamanın üst segment cihazlarda yer alması bekleniyor. Bu kapsamda Galaxy S26 serisi ile 22 Temmuz'da tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerinde ön yüklü olarak sunulacağı tahmin ediliyor.

Editörün Yorumu

Akıllı telefon üreticilerinin kullanıcılarına belirli uygulamaları dayatmasını hiç sevmiyorum. Yeni bir mobil cihaz aldığımda ve ilk kurulumu tamamladığımda yaptığım ilk şeylerden biri benim için gereksiz olan bu uygulamaları silmek oluyor. Markalar iş birlikleri uğruna benim gibi düşünen kullanıcıları pek umursamıyor olabilir ancak bence bu konuya daha fazla önem vermeliler.