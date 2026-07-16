A101'de 200 MP Kameralı Ucuz Telefon ve iPhone 17 Pro Satılıyor

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Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

A101'de her hafta çeşitli teknolojik cihazlar satılıyor. Bunlar bazen bir klima olurken bazen akıllı televizyon olabiliyor. Bu hafta ise akıllı telefonlar satılıyor. Bunlar arasında Redmi Note 14 Pro, Redmi 15C, iPhone 17 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, Samsung Galaxy S26+, Galaxy S26, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy A56, Galaxy A37, Galaxy A36 ve OPPO A6 Pro bulunuyor.

A101'de Redmi Note 14 Pro ve Redmi 15C'nin Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 16 Temmuz itibarıyla Redmi Note 14 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 499 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Redmi 15C'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Helio G81 Ultra işlemcisinden alan cihazda 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

A101'de iPhone 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17 Pro'nun 512 GB depolama alanına sahip sürümü 119 bin 199 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 3998 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Apple A19 Pro işlemcisine sahip alan cihazda 12 GB RAM mevcut.

A101'de iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 62 bin 499 TL'ye satılıyor. Gücünü Apple A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM ve 3.561 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

iPhone 16 Plus'ın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 71 bin 299 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor. A18 işlemcisine sahip telefonda 48 megapiksel çözünürlüğüdne ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

A101'de iPhone 15 ve iPhone 14'ün Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 47 bin 999 TL, 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 55 bin 899 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

iPhone 14'ün 256 GB depolama alanına sahip sürümü 49 bin 999 TL satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor. Telefonun arka yüzeyinde 12 megapiksel ana kamera ve 12 megpaiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel ön kamera mevcut.

A110'de Galaxy S26+ ve Galaxy S26'nın Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S26+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 70 bin 199 TL'ye saıtlıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazda 4.900 mAh batarya kapasitesi de mevcut.

Galaxy S26'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 61 bin 599 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunuyor. Gücünü Exynos 2600 işlemcisinden alan cihazda 4.300 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor.

A101'de Galaxy Z Flip 7 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 42 bin 99 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2640 piskel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 3,4 inç büyüklüğündeki ikinci ekranda ise 720 x 748 piksel çözünürlük mevcut. Cihazda ayrıca 4000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği yer alıyor.

A101'de Galaxy A56 ve Galaxy A37'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 23 bin 999 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 24 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Exynos 1580 işlemcisine sahip telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Samsung Galaxy A37'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 23 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit parlaklık sunuyor. Exynos 1480 işlemci ile birlikte gelen cihazda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

A101'de OPPO A6 Pro ve Galaxy A36'nın Fiyatı Ne Kadar?

OPPO A6 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 19 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1400 nit parlaklık sunuyor. Gücünü Helio G100 işlemcisinden alan telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut.

Samsung Galaxy A36'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 19 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 1900 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisine sahip cihazda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.