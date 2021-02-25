Türkiye'de İlk: Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrikli Otobüs Üretti

Ankara Büyükşehir Belediyesi elektrikli otobüs ürettiğini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ'ye ait İnsan Kaynakları ve Lojistik Hizmetleri veren BELKA A.Ş, AB standartlarında, Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsünü üretti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrikli Otobüs Üretimi Yapmaya Başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kullanım süresi dolmuş toplu taşıma araçlarını %100 elektrikli otobüse dönüştürerek ekonomiye kazandıracak yeni bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye'de ilk defa dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüs üretildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada kullanım ömrü dolmuş dizel otobüslerin sıfır elektrikli otobüs maliyetinin üçte bir fiyatına dönüştürüleceği bilgisi verildi ve AB standartlarında, Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsünün üretildiği duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan videoda da elektrikli otobüs ile ilgili bilgiler verildi. Videoda ulaşımda dönüşümün başladığı ve BELKA'nın yapılamaz denileni yaptığı bilgisine yer verildi. Dönüştürülen elektrikli otobüs tek şarj ile 400 KM yol yapabiliyor. Teknolojik otobüsün menzilinin 400 KM olduğu açıklandı.

Dönüştürülen otobüs aynı segmentin dizel aracına göre 5'te biri yakıt tasarrufu yapıyor. Elektrikli otobüs sessiz ve çevreci olma özellikleri ile ön plana çıkıyor. Hemen aşağıda yer alan videodan %100 elektrikli otobüsün nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.

Video içerisinde Albert Einstein'ın "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere" sözüne yer verilirken otobüsün yola çıktığı bilgisi de paylaşıldı.

DÖNÜŞÜME HAZIR MISINIZ?



AB standartlarında, Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsünü üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz.



Kullanım ömrü dolmuş dizel otobüsleri, sıfır elektrikli otobüs maliyetinin üçte bir fiyatına dönüştüreceğiz.@ABB_BELKA pic.twitter.com/BAWQeEedlw — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) February 24, 2021

Mansur Yavaş'ın kullanım süresi dolmuş toplu taşıma araçlarını %100 elektrikli otobüse dönüştürerek ekonomiye kazandıracağı projesi Türkiye’de bir ilk oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ'ye ait İnsan Kaynakları ve Lojistik Hizmetleri veren BELKA A.Ş tarafından üretilen elektrikli otobüsü nasıl buldunuz? Elektrikli otobüsün menzili hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!