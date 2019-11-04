Yerli Girişim SendGB, Sosyal Sorumluluk Kampanyası ile Ses Getirdi!

Dosya transferi alanında faaliyet gösteren yerli girişim SendGB, imza attığı sosyal sorumluluk kampanyası ile gündeme geldi.

Yükleme Başına Bağış Yapacak

Dosya transferi alanında yerli girişim olarak öne çıkan SendGB, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte yeni bir anlaşmaya imza attı. Söz konusu sosyal sorumluluk projesi kapsamında SendGB platformu üzerinden yapılan her yükleme için Toplum Gönüllüleri Vakfı'na 1 kuruş bağış yapılacak.

Şirket yaptığı açıklamada diğer dernek ve vakıfları da desteklediğini ve uygulama içerisinden destek sunduğunu belirtti.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)

Tohum Otizm Vakfı

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)

ÇEKÜL

Sen de Gel Derneği

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER)

TOÇEV

Darüşşafaka

SendGB Nedir?

13 farklı dil desteği sunan yerli dosya transferi girişimi SendGB ile kullanıcılar üye olmadan 5 GB'a kadar veri aktarımı yapabiliyor. Aynı anda 500 dosya ve 20 alıcı desteği sunan platform, parolalı koruma seçeneğine de sahip. Yükleme ve indirme sırasında günlük kullanımda hız limiti uygulamayan şirket, 300 Mbps civarına kadar destek sunuyor. SendGB'a göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.