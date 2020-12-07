Yerli Koronavirüs Aşısı İlk Kez Görüntülendi!

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ile Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen yerli koronavirüs aşısı ilk defa görüntülendi. Faz 1 kapsamında 44 gönüllüye uygulanan yerli COVID-19 aşısının görselleri ve aşının saklandığı odanın fotoğrafları paylaşıldı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Yerli Koronavirüs Aşısının İlk Fotoğrafı

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen yerli koronavirüs aşısı faz 1 çalışmaları devame diyor. 44 gönüllü üzerinde uygulanan faz 1 çalışmaları 14 Aralık tarihinde tamamlanacak. Vatandaşlar tarafından merakla beklenen yeni tip koronavirüs aşısının faz 2 çalışmaları ise 15 Aralık itibarıyla başlayacak.

Demirören Haber Ajansı (DHA), yerli COVID-19 aşısını ve aşının saklandığı yüksek güvenlikli odayı görüntüledi. Yalnızca yetkili personellerin girebildiği odanın giriş kapısında “Yangında ilk kurtarılacaklar” yazısı yer alıyor. Yüksek güvenlikli odada yer alan buzdolabında saklanan aşıların yalnızca gönüllülere uygulanacağı esnada çıkarılıyor. Aşılar, 15 dakika boyunca oda sıcaklığında bekledikten sonra gönüllülere uygulanıyor.

İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, aşının nasıl muhafaza edildiği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnal, yaptığı açıklamada, "Burası güvenlikli bir oda. Her tarafında ısı kayıtları var. Bunun bir haritası çıkarılıyor. Bu ısı kayıtlarına göre de alarm sistemi var. Hem bize hem de personele bu alarm sisteminin uyarıları geliyor. Herhangi bir ısı düşmesinde hemen müdahale edebiliyoruz. Aynı zamanda hem klima kontrol hem de nem kontrolü yapılıyor. Bizim de yerli aşımız bu odadaki özel dolapta saklanıyor" dedi.

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşın saklandığı dolaplar ile ilgili önemli bilgiler paylaşan İnal, "Bu dolaplar normalde buzdolabı şartlarına göre üretilmiş dolaplar oluyor. Yerli aşımız bu dolaplarda saklanabiliyor. Burada biz aşıyı gönüllüye uygulamadan önce dolaptan çıkarıyoruz” dedi.

İnal, “Aşıyı 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz. Oda sıcaklığına gelmesinden sonra 15 dakika sonra aşıyı gönüllüye uyguluyoruz. Bu süreçte aşının 4 derecede olan buzdolabında korunması sağlanıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 6 Aralık tarihinden itibaren toplam hasta sayısı 539.291 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 14.900’e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 431.253 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 5.805 olduğu belirtildi. 5 Aralık tarihinde günlük vaka sayısı 30.402, hasta sayısı ise 6.093 olarak açıklandı.