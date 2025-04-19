Raylı Sistemlerde Dışa Bağımlılık Bitiyor: Yerli Metro ve Lokomotif Çalışmaları Başladı!

Raylı sistemlerde dışa bağımlılığa karşı yeni bir hamle başlatan Türkiye, hem şehir içi ulaşımda hem de ağır yük taşımacılığında yerli üretim vizyonunu güçlendiriyor. Bu kapsamda TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay’ın verdiği bilgiler, milli teknolojiyle inşa edilecek yeni nesil araçların yakın gelecekte raylarda olacağını gösteriyor. Yerli metro ve lokomotif ile birlikte demiryolunda dışa bağımlılığa son verilmesi hedefleniyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

4 bin Beygirlik Yerli Lokomotif Yolda!

TÜRASAŞ tarafından geliştirilen yeni dizel-elektrikli lokomotif, Türkiye’nin bu alandaki en güçlü aracı olacak şekilde tasarlanıyor. Tam 4.000 beygir gücünde olacak bu dev taşıyıcı, 6 akslı (Co-Co) yapısıyla yük taşımacılığı için özel olarak planlandı. 7,3 megawatt'lık motor gücüyle donatılacak lokomotifin konsept tasarımı tamamlandı, şimdi ise detay mühendislik ve prototip üretim süreci başladı.

Türkiye’nin daha önce TSI sertifikalı ilk yerli elektrikli lokomotifi olan E5000 ile yakaladığı başarı, bu yeni projeye ilham veriyor. E5000, 5 MW gücünde ve %65 yerlilik oranına sahipti. Yeni dizel lokomotifin ise bu oranı daha da yukarı taşıması bekleniyor. Hedef, hem performansta hem de yerli üretim oranında Türkiye’yi sınıf atlatmak. Şehir içi ulaşımda da kritik bir dönüşüm başlatan TÜRASAŞ, milli metro üretimi için tasarım çalışmalarına resmen start verdi. Türkiye'nin kendi teknolojisiyle metro araçları üretmesi, bu alandaki dışa bağımlılığı büyük oranda sona erdirecek. Aynı zamanda yerli istihdam ve mühendislik birikimi de bu süreçte büyük rol oynayacak.

Bu projeler sadece yeni araçların üretimi anlamına gelmiyor; aynı zamanda Türkiye'nin raylı sistemlerde kendi ayakları üzerinde duran, karar verici ve ihraç edebilen bir ülke haline gelmesini sağlıyor. Üretilecek her araç, yerli sanayinin gücünü kilometrelerce ray boyunca gösterecek. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde raylara indirilen ve operasyonlarına başlayan yerli ve milli banliyö tren seti de Gaziray kapsamında yolcularını taşımaya başladı.

Bu noktada Türkiye gibi demiryolu ağını güçlendirmeyi hedefleyen ülkeler için yerli tren setlerinin üretimleri büyük önem arzetmekte. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...