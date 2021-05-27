Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ'tan İlk Başarılı Atış

Silahlı insansız deniz aracı ULAQ ilk atışıyla 12'den vurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Denizkurdu-2021 Tatbikatı’nda kullanılan ve yerli silahlı insansız deniz aracı (SİDA) olarak ön plana çıkan ULAQ, ilk hedef testlerini başarıyla geçti. ULAQ özellikleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen Denizkurdu-2021 Tatbikatı’nda bir ilk gözlemlendi. Yerli teknolojilerle geliştirilen Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ, ilk atışında hedefi tam isabetle vurmayı başardı.

Silahlı insansız deniz aracı ULAQ ilk atışıyla 12'den vurdu

Denizkurdu-2021 Tatbikatı’nda test edilen yerli ULAQ, milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN’ın lazer güdümlü füzeleriyle donatılabiliyor. 4’lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2’li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançerine sahip olan ULAQ, denizde tam hakimiyet sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Denizkurdu-2021 Tatbikatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Denizkurdu-2021 Tatbikatı kapsamında ilk kez kullanılan SİDA’nın atışı görüntülere de yansıdı. Görüntülerde milli imkânlarla geliştirilen SİDA’nın ilk atışında hedefi başarıyla vurduğu görülüyor" ifadeleri kullanıldı.

400 kilometre seyir menziliyle istihbarat, su üstü savaşı, asimetrik savaş, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi farklı ihtiyaçlar için uygun olan yerli ULAQ, hem mobil araçlar yardımıyla hem de karargah komuta merkezinden kontrol edilebiliyor.

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.#Denizkurdu2021 🇹🇷 pic.twitter.com/66yR06w6Wt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021

Daha önce ULAQ'la ilgili açıklamalarda bulunan ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, Türkiye'nin ilk SİDA'sını ürettiklerini söyleyerek, denizdeki yoğun testlerden başarılı sonuçlar aldıklarını aktarmıştı.

Genel Müdür Alanç açıklamasında, "Uzaktan komutalı ya da otonom olarak hareket edebilen araç test faaliyetlerini de başarılı şekilde tamamladı. Silahlı insansız deniz aracımız, prototip botuyla tamamıyla operasyona hazır. Simülasyon atışlarımız da gayet başarılı şekilde tamamlandı" şeklinde konuşmuştu.

ULAQ'la ilgili açıklamalarda bulunan Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun, "Deniz aracı bütün hareketlerini kontrol altında tutabilecek, uzaktan sevk ve idare edebilecek komuta kontrol sistemiyle seyir halinde olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Peki ya siz Milli Savunma Bakanlığı tarafından Denizkurdu-2021 Tatbikatı’nda kullanılan yerli ve milli ULAQ hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce Türkiye'nin deniz imkanlarını karşılayabilecek seviyede mi? Silahlı insansız deniz aracı ULAQ ile ilgili görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.