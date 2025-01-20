Yerli TRAKON, Drone'ları Leblebi Gibi Avlayacak

Türk savunma sanayisi, hızla büyüyen insansız hava aracı (İHA) tehdidine karşı geliştirdiği yenilikçi çözümle göğüs kabarttı.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesindeki şirketlerin iş birliğiyle geliştirilen TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS), drone tehditlerini etkisiz hale getirmek için sahaya inmeye hazır.

Ağır Makineli Tüfek ve Radarlı Sistem

UNIROBOTICS'in insansız hava araçlarının potansiyel hareketlerine karşı önlem olarak geliştirilen TRAKON, CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeğiyle donatıldı.

Radar entegrasyonu sayesinde drone'ları tespit, takip ve imha edebiliyor. Ayrıca kara ve deniz görevlerinde kapsamlı bir koruma sağlayarak farklı tehditlere karşı üstün bir savunma mekanizması sunuyor.

TRAKON'un dikkat çeken özellikleri arasında radar ve elektro-optik sistem entegrasyonu, otomatik hedef takibi ve angajman planlama, gelişmiş atış kontrol sistemi ve farklı savaş yönetim sistemleriyle (CMS) uyumluluk bulunuyor.

Böylece TRAKON, dinamik ve zorlu muharebe koşullarında hızlı ve hassas tepki verebiliyor.

Rakiplerine Fark Atıyor

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, TRAKON'un insansız hava ve deniz araçlarını etkisiz hale getirme kapasitesini kanıtlamada başarılı olduğunu duyurdu. Baç, UNIROBOTICS ve CANiK'in sahip olduğu teknolojilerin birbirini tamamladığını bildiriyor ve şöyle diyor: