TSK’ya Milli Arama Kurtarma Teknolojisi: STM DAR

6 Şubat depremlerinde 50’den fazla vatandaşın hayatını kurtaran STM DAR projesi, ileri düzey teknolojiyle donatıldı ve güncellenmiş versiyonları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim edildi.

STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen STM DAR, sadece askeri operasyonlarda değil sivil hayatta da hayat kurtarıcı bir rol üstleniyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) desteğiyle geliştirilen bu sistem, hem doğal afetlerde hem de iç güvenlik operasyonlarında kullanılıyor.

SSB Başkanı Haluk Görgün, STM DAR’ın "çift kullanım" (dual use) konseptiyle, savunma ve sivil yaşamı bir araya getiren örnek bir teknoloji olduğunu vurguluyor. Görgün, sistemin daha geniş kullanım alanlarına ulaşması için yapılan geliştirmelerin önemine dikkat çekerek şöyle dedi:

Bu cihaz, sadece askeri alanda değil, sivil hayatta da milletimize hizmet ederek canlar kurtarıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

STM DAR Neler Yapabiliyor?

STM DAR, Ultra Geniş Bant (UGB) sinyalleri sayesinde, gözle görünmeyen hedeflerin yerini tespit edebiliyor. Öne çıkan özelliklerden biri de canlı tespit yapıyor olması: Enkaz altında veya duvar arkasında bir kişinin nefes alıp vermesi gibi mikro hareketleri algılayabiliyor.

Yalnızca 6,5 kg ağırlığında ve tek kişi tarafından kullanılabilen STM DAR, iki boyutlu konum belirleme sayesinde hedefin yerini ve derinliğini yüksek doğrulukla tespit ediyor. Tablet üzerinden uzaktan kumanda ediliyor ve 4 saate kadar pil ömrü var.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, DAR’ın rehine kurtarma, terörle mücadele, çığ ve yangın gibi pek çok farklı senaryoda kullanılabildiğini söyledi. Ayrıca cihaz, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelede de görev alıyor.