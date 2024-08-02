Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Destekli İnsansı Robotu Moria ile Tanışın!

Son yıllarda dünya çapında gelişmelerin hız kesmeden devam ettiği insansı robot alanında ülkemizden de yeni bir atılıma imza atıldı. Bursa Teknik Üniversitesi araştırmacıları, "Moria" isimli yeni bir yapay zeka destekli insansı robot ürettiklerini resmi olarak duyurdu. İşte detaylar...

Moria, İnsanlarla İletişim Kurabiliyor ve Soruları Yanıtlayabiliyor

BTÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli insansı robot Moria, bazı temel özellikleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’de akademik alanda bir ilk olma özelliği taşıyan robot, insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma ve yüz takibi gibi çeşitli fonksiyonları kolayca yerine getirebiliyor.

Geçtiğimiz şubat ayında çalışmalarına başlanan robot, Türkiye’de akademik alanda geliştirilen ilk yapay zeka destekli insansı robot olma unvanını elinde bulunduruyor. İnsanlarla derinlemesine etkileşime girme kabiliyetine sahip olan yerli robotun tasarım, imalat ve yazılım süreçlerinin tamamı BTÜ bünyesinde gerçekleştirildi.

Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Gökhan Adar ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özden'in liderliğinde geliştirilen proje, tasarım, imalat ve yazılım aşamalarında Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katkılarıyla tamamlandı.

Mevcut özelliklerinin yanında kullanım alanını genişletmek amacıyla hala geliştirme aşamasında olan Moria, hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Adar, “Projemizin her aşamasında, YÖK tarafından “Robotlar ve Akıllı Sistemler” alanında uzmanlaşan üniversite olarak belirlenen BTÜ’nün yetkinliğini ve mühendislik gücünü ortaya koyan bu projenin çıktısı olan robot, yapay zeka desteği ile donatıldı. Bu sayede insanlarla daha doğal ve etkili bir şekilde iletişim kurabilme kabiliyeti sağlamış olduk. Akademik anlamda Türkiye'de öncü olma özelliğini taşıyan robot, mühendislik alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelecekte sosyal robotların kullanım alanlarının genişlemesine yönelik önemli bir potansiyel barındırıyor.” ifadelerini kullandı.

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