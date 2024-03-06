Yerli Yapay Zeka Dijital Asistanı Nova Tanıtıldı: Nasıl Kullanılacak?

Yapay zeka araçları dünyanın her yerinde artış göstermeye devam ediyor. Birçok firma kendi müşteri hizmetlerinden internet sitelerindeki yönlendirme noktasına kadar çeşitli alanlarda kullanılabilen yazay zeka asistanlarıyla karşımıza çıkıyor.

Davision AI da bir süredir yapay zeka destekli dijital asistan üzerinde çalışıyor. Bu dijital asistan Nova artık tanıtıldı ve nisan ayında hizmet vermeye başlayacak. Antalya merkezli Davision AI firmasının farklı ihtiyaçlara cevap verecek olan asistanı Nova, son derece dikkat çekiyor.

Yerli Yapay Zeka Nova Nasıl Kullanılacak?

Nova, hem bir yapay zeka asistanı hem de bir avatar olarak karşımıza çıkıyor. Kişiler, kendileri bir asistan oluşturma fırsatı yakalayarak, o asistandan gerçek zamanlı olarak destek alabilecek. 100'den fazla dilde gerçek zamanlı konuşabilen Nova, canlı veritabanlarından da anlık yanıtlar verebiliyor.

Yerli yapay zeka dijital asistanı ile otel rezervasyonu yapmak istendiği zaman otele ait bilgileri ve size uygun olan otelleri önerebilecek. Nova'yla sesli ve görüntülü olduğu gibi yazılı olarak da iletişim kurulabiliyor. Şu an firmanın internet sitesinden Nova ile yazılı olarak iletişim kurmak da test edilebiliyor.

Nova, sosyal medya uygulamaları ve üçüncü taraf uygulamalarına entegre edilebiliyor. Hem mobil hem web hem de kiosk üzerinden çalışabiliyor ve kesintisiz hizmet veriyor.

Nova, firmanın geliştirdiği tek yapay zeka modeli değil. Aynı firmanın diğer modelleri şunlardır:

Lora Hotel AI

Denis Airport AI

Mert Hospital AI

Deniz Real Estate AI

Bu modeller de erişilebilr hale gelerek geniş bir yapay zeka asistan ağı kurulacak.