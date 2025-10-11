Apple O Uygulamanın Fişini Çekiyor!

Teknoloji dünyasında bazen bir uygulamanın sonu yeni bir dönemin başlangıcını işaret eder. Apple’ın son hamlesi de tam olarak bu türden bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Zira teknoloji devi özellikle video düzenleme işlemleri yapan kullanıcıların sıklıkla kullandığı Clips uygulamasının fişini çekiyor. İşte detaylar...

Apple, Clips İçin Perdeyi Kapattı!

Apple 2017 yılında kullanıma sunduğu kısa video düzenleme uygulaması Clips için desteği sonlandırdı. Şirket uygulamayı App Store’dan kaldırarak artık yeni güncellemeler yayınlamayacağını duyurdu. Böylece iPhone ve iPad kullanıcılarının yıllar önce eğlenceli videolar oluşturmak için tercih ettiği uygulama resmen tarihe karıştı.

Apple’ın resmi destek sayfasında yer alan bilgiye göre Clips 10 Ekim itibarıyla yeni kullanıcılar tarafından indirilemeyecek. Ancak uygulamayı önceden indiren kullanıcılar cihazlarında kullanmaya devam edebilecek ve isterlerse hesapları üzerinden tekrar yükleyebilecekler. Şirket güncelleme desteği sona erdiği için zamanla uygulamanın çalışmasında sorunlar yaşanabileceğini de belirtiyor.

Bu nedenle Apple kullanıcılarına videolarını Fotoğraflar kütüphanelerine kaydetmelerini tavsiye ediyor. 2017’de tanıtılan Clips o dönem Snapchat ve Instagram Hikâyeler akımına rakip olarak görülmüştü. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde videolarına filtre, emoji ve müzik ekleyerek kısa ve eğlenceli içerikler hazırlayabiliyordu.

Ancak uygulama hiçbir zaman bir sosyal ağ kimliğine sahip olmadı bu da uzun vadede popülerliğini kaybetmesine neden oldu. TechCrunch yazarı Brian Heater uygulamanın ilk yıllarında Clips’in “fazla basit” bir deneyim sunduğunu söylemişti. Apple ise ilerleyen dönemlerde bazı yenilikler eklese de son yıllarda güncellemeleri yalnızca hata düzeltmeleriyle sınırlı kaldı.

Reddit topluluklarında ise kullanıcılar bu gelişmeye pek şaşırmadı zira çoğu kişi uygulamayı ya bir kez denediğini ya da adını bile duymadığını belirtti. Bugün gelinen noktada OpenAI’nin Sora gibi yapay zekâ destekli video üretim araçlarının popülerliği Clips gibi gerçek görüntülere dayalı klasik uygulamaların sonunu getirmiş görünüyor. Apple’ın bu kararı da belki de şirketin yeni bir döneme yapay zekâ odaklı video teknolojilerine hazırlanmasının ilk sinyali olabilir.

