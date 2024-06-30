Trafikte Yerli Yapay Zeka Dönemi: Cezaların Sayısı Rekor Kıracak

Türkiye'de trafik güvenliği alanında önemli bir adım atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli yapay zekâ destekli hız ihlal tespit sistemleri, kullanılmaya başlandı.

Bu sistemler, Radarsan Radar Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hız ihlal yazılımı ile entegre edilen "Mobil Hız Tespit Sistemi" ile trafik denetimlerinin etkinliğini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Yapay Zekâ Destekli Mobil Hız Tespit Sistemi

Yeni nesil mobil hız tespit cihazı, herhangi bir operatöre ihtiyaç duymadan, tüm hava şartlarında, gündüz ve gece tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor.

Yapay zekâ desteği ile anlık olarak hız ihlallerini tespit eden bu sistem, Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet ağına fotoğraf ve geçiş zamanıyla birlikte verileri ileterek trafik ekiplerine anında bildirimde bulunuyor.

Pilot uygulama kapsamında Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Niğde'de kullanılmaya başlanan sistem, sadece 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 6 bin 551 hız ihlali tespit ederek etkisini gösterdi.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu teknolojik yenilik, Türkiye'nin trafik güvenliği alanında karşılaştığı zorluklara çözüm oluşturmayı amaçlıyor. Yapay zekâ destekli mobil hız tespit cihazları, can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordineli çalışmasıyla geliştirilen bu sistemler, ülkenin yol güvenliğine katkı sağlayarak geleceğe güvenle bakmayı hedefliyor.