Yetkililerden "iPhone'larınızı Halka Açık USB'lerle Şarj Etmeyin" Uyarısı: İşte Nedeni!

FBI, iPhone'ları şarj etmek için halka açık USB bağlantı noktalarını kullanmamaları konusunda insanları uyardı. "Juice Jacking" saldırıları adı verilen bu saldırı çeşidi bağlantı noktalarına bağlı mobil cihazlara bulaşıyor.

Pek çok kişi kötü niyetli uygulamalara ve internet üzerinden gerçekleştirilen çevrimiçi saldırılara aşina ve fiziksel saldırıların mümkün ancak daha nadir olduğunu bilir ancak bu açık bilgiye rağmen, birçok kişi hâlâ halka açık şarj noktalarını kullanarak cihazlarını potansiyel saldırılara açık bırakmakta.

Federal Soruşturma Bürosu'nun Denver ofisi Twitter üzerinden yayınladığı bir uyarıda "Havaalanları, oteller ya da alışveriş merkezlerindeki ücretsiz şarj istasyonlarını kullanmaktan kaçının." uyarısında bulundu. FBI, kötü niyetli kişilerin "cihazlara kötü amaçlı yazılım ve izleme yazılımı yerleştirmek için halka açık USB bağlantı noktalarını kullanmanın yollarını bulduklarına" inanıyor.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T