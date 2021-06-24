Çok Büyük Yılanlardan Beslenen Zehirli Örümcekler Keşfedildi

Yeni bir araştırmada kendisinden katbekat büyük olan yılanlardan beslenen zehirli örümcekler ortaya çıkarıldı. 297'si vahşi doğada meydana gelen 319 olayda örümceklerin onlarca yılan türünü kendisinden inanılmaz büyüklükte olmasına rağmen öldürüp yediği keşfedildi.

Bu örneklerin yaklaşık üçte biri dergilerde yayımlanan bilimsel gözlemlere dayanılarak elde edilmiş kayıtlara dayanırken geriye kalanı ise haber veya sosyal medya sitelerinde bulundu.

Çalışmanın ortak yazarı Martin Nyffeller, örümceklerin daha önce yarasaları ve diğer omurgalı canlıları yediğini belirterek bazı örümceklerin kendisinden katbekat büyük olan yılanları bir besin kaynağı olarak kullanılmasının inanılmaz olduğunu söyledi.

Nyffeler ve Georgia Üniversitenden Herpetoloji Uzmanı J. Whitfield Gibbons, Journal of Arachnology'de yayımladığı yeni bir çalışmada 30'dan fazla örümcek türü ile koruma altındaki diğer 11 örümcek türünde yılandan beslenmenin yaygın olarak görüldüğünü aktardı.

Araştırmacılar, Latrodectus Variolus, Latrodectus Hesperus, Latrodectus Indistinctus ve Latrodectus Mactans türlerini yılan ölümlerinin yaklaşık yarısından sorumlu tuttu. Bu örümceklerin öldürdükleri yılanlara göre oldukça küçük olduğunu belirten araştırmacılar, en fazla 0,4 inç büyüklüğünde olduklarını belirtti. Araştırmacılara göre örümcekler genellikle küçük yılanları hedefliyor fakat çok daha büyük hayvanları öldürecek kadar ölümcül bir zehirleri var.

Avlarının yüzde 8,5'inin yarasa ve kuşlardan oluşan örümcekler oldukça güçlü ağlar örebiliyor. Örümcekler, yılanları öldürdüklerinde ise onların iç organını tıpkı bir böcek gibi emmeye başlıyor. Yılan yiyen örümceklere Antarktika hariç her kıtada rastlandı ancak yılandan beslenen örümcekler ile ilgili kayıtların yarısı Amerika Birleşik Devletleri'nde, yaklaşık üçte biri ise Avustralya'da meydana geldi.

Yılanlardan Beslenen Zehirli Örümcekler Hangi Türleri Yiyor?

Araştırmacılar, zehirli örümceklerin kurbanlarının genellikle Colubdrid (Kırbaç Yılanıgiller) familyasından 86 farklı yılan türünden oluştuğuna dair kanıtlar buldu. Thamnophis Cyrtopsis ve Pantherophis Guttatus gibi dünya çapında yaygın türler bu familyadan geliyor.

Örümceklerin saldırdığı yılanların çoğu bir gramdan daha hafif olan bebek veya genç yılanlardan oluşuyordu ama örümceklerin zaman zaman büyük yılanları da avladığı oldu. Örümceklerin avladığı en büyük kurban 1 metre uzunluğundaydı.

Bu zamana kadar kaydedilen örümcek saldırılarının yüzde 86'sı yılanlar için ölümle sonuçlanırken yıların sadece yüzde 1,5'i kaçmayı başardı ve yüzde 11'i insanlar tarafından kurtarıldı.