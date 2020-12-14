Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağa Uygulanacak! Cumhurbaşkanı Açıkladı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? Yeni koronavirüs tedbirleri getirildi. Konu hakkında tüm ayrıntılar haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte yeni getirilen yasaklar.

Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Kaç Gün?

31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmalarıda yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza ulaşarak çok daha yaygın bir aşılama dönemine geçeceğiz. Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.

Yıl sonuna kadar yüzde yirmiden yüzde ona indirdiğimiz gaymenkul kiralarındaki stopaj oranını 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde yüzde on sekizden yüzde sekize indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranınıda 1 Haziran'a kadar yüz de sekiz olarakn uygulamaya devam edeceğiz. Birçok sektörde yaptığımız KDV indiriminde de 1 Haziran'a kadar uzatmaya gitti. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık.

İş yeri kira olan esnafımıza büyükşehirlerde aylık 750 lira diğer şehirlerde ise 500 tl kira yardımı yapacağız. Önümüzdeki üç ay boyunca esnafımıza toplamda beş milyar tl bir hibe desteği vermeye planlıyoruz."

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