YKS Sonuçları Açıklandı: Sosyal Medya Adeta Sallandı!

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS 2024 sonuçları resmen açıklandı. Sonuçların açıklanması sosyal medyayı adeta salladı!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS 2024 sonuçları resmen açıklandı. ÖSYM, 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavın sonuçlarını bugün sabah saatlerinde erişime açarken, üniversiteye gitme hayali kuran adaylar sonuçlarını vakit kaybetmeden kontrol etti ve şimdi tercih sürecine odaklanmaya başladı.

YKS 2024 Sonuçlarının Açıklanması Sosyal Medyayı Salladı

Her sınavda olduğu gibi YKS'nin de sosyal medyada büyük yankı uyandırdığını söylemek mümkün. Adaylar, sonuçlarını öğrendikten sonra sosyal medya platformlarına akın ederek paylaşımlar yaptılar. Bu paylaşımların bazıları eğlenceliyken, bazıları ise gerçekten üzücü ve düşündürücüydü.

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