YKS Sonuçları Açıklandı: Sosyal Medya Adeta Sallandı!
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS 2024 sonuçları resmen açıklandı. Sonuçların açıklanması sosyal medyayı adeta salladı!
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS 2024 sonuçları resmen açıklandı. ÖSYM, 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavın sonuçlarını bugün sabah saatlerinde erişime açarken, üniversiteye gitme hayali kuran adaylar sonuçlarını vakit kaybetmeden kontrol etti ve şimdi tercih sürecine odaklanmaya başladı.
YKS 2024 Sonuçlarının Açıklanması Sosyal Medyayı Salladı
Her sınavda olduğu gibi YKS'nin de sosyal medyada büyük yankı uyandırdığını söylemek mümkün. Adaylar, sonuçlarını öğrendikten sonra sosyal medya platformlarına akın ederek paylaşımlar yaptılar. Bu paylaşımların bazıları eğlenceliyken, bazıları ise gerçekten üzücü ve düşündürücüydü.
Yks tweetlerini görünce— MEÜ Dedikodu (@meudedikodu) July 16, 2024
şu şekil olan üniversiteliler...
#yks #yks24 #yks2024 #2024yks pic.twitter.com/CcSxZjBIJw
Ben yerleştim size başarılar— MEÜ Dedikodu (@meudedikodu) July 16, 2024
#yks #yks2024 #açıklandı #yksaçıklandı #2024yks pic.twitter.com/NpKFcj258L
Yks sonuçlarını açıklarken 1 sene boyunca tüm kitap ve dershane masraflarını karşılayan pedere karşı benim mahcubiyet #ykssonucları #yks #sonuç #ösym pic.twitter.com/InnHNzjIS1— terimist (@terimizimmental) July 16, 2024
Gündemde yks görmüşümdür #yks2024 pic.twitter.com/B9uX4RWAcH— Çiğdem¹⁹⁰⁵ (@1905_cgs) July 14, 2024
Yks sonucuna bakanlar anlık #yks2024 #sonuçpic.twitter.com/v5ESm7qGIr— Kader Bayhan (@KaderBayhan3) July 16, 2024
Yks açıklandıktan sonra benim mental sağlık #yks2024 #sonuç pic.twitter.com/SZsXjROxX3— Tolga Kurt (@osymcapss) July 16, 2024
Yks açıklandıktan sonra babamın odaya gelişi pic.twitter.com/NJDp9N2PSL— Tolga Kurt (@osymcapss) July 15, 2024
Yks açıklandı tweetlerini gördükten sonra benim geçen seneye geri dönüş pic.twitter.com/4fYhxgf9mV— ED∆ (@itsawinbby) July 16, 2024
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