YKS Tercih Sonuçları Açıklandı! ÖSYM Sonuç Sayfası Çöktü!

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 YKS Tercih Sonuçları az önce açıklandı. Adaylar ÖSYM Sonuç Sayfası üzerinden YKS tercih sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki ÖSYM sonuç sayfasına nasıl erişim sağlanır? İşte konuyla ilgili detaylar...

YKS Tercih Sonuçları Açıklandı! ÖSYM Sonuç Sayfasına Nasıl Erişim Sağlanır?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Milyonlarca adayın beklediği YKS tercih sonuçları artık erişime açıldı. Öğrenciler hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini ÖSYM YKS sonuç ekranı üzerinden öğrenebiliyor.

Sonuç sorgulama işlemi için adayların https://ykssonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapması gerekiyor. Böylece 2025 YKS’ye giren öğrenciler, tercih ettikleri bölümlere yerleşip yerleşemediklerini kolayca görebilecek. Ancak site yoğun talep sebebiyle stabil olarak faaliyet gösteremiyor. Bu noktada güvenilir bir VPN kullanmak hızlı erişim sağlamınızı sağlayabilir.



ÖSYM’nin açıklamasına göre üniversite kayıt tarihleri 1–5 Eylül 2025 arasında yapılacak. Adaylar kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden elektronik olarak veya üniversitelerin öğrenci işleri birimlerinden tamamlayabilecek. Yerleşemeyen adaylar için ise YKS ek tercih süreci devreye girecek. ÖSYM boş kalan kontenjanlara ilişkin ek tercih kılavuzunu önümüzdeki günlerde yayımlayacak. Böylece üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için ikinci bir şans doğacak.

Adaylar, sonuçları öğrenmek için ÖSYM’nin resmi web sitesine girip “2025 YKS tercih sonuçları” bölümünden kolayca sorgulama yapabiliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...