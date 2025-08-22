YÖK Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi Verecek: Herkes Katılabilir!

Son dönemde hemen hemen her sektörde iyiden iyiye etkisini hissettiren yapay zeka, artık teknoloji dünyasının bir trendi olmaktan çıkıp eğitim sistemlerine giren bir konu haline geldi. Artık neredeyse her ülke, üniversitelerden ilkokullara kadar her eğitim düzeyinde yapay zeka ile ilgili kapsamlı modüller oluşturarak her yaştan vatandaşına bu alanda bilgi vermeyi amaçlıyor

Türkiye'de de yapay zeka ile ilgili çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yeni bir eğitim programı duyuruldu. YÖK bünyesindeki Veri Analizi Okulu'nda, herkesin katılabileceği ücretsiz yapay zeka eğitimleri verilecek. Toplam altı farklı modülden oluşan bu program için herhangi bir ön şart aranmıyor. İşte eğitimle ilgili bilmeniz gerekenler.

YÖK Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimleri 1 Ekim'de Başlıyor

YÖK himayesinde yer alan Veri Analizi Okulu tarafından yürütülecek ücretsiz yapay zeka eğitimleri 1 Ekim'de başlayacak. Marmara Üniversitesi'nin koordinasyonunda ve ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nin katkılarıyla oluşturulan yeni program, 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek kapsamlı bir eğitim süreci sunuyor.

Eğitimler, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden tanınmış akademisyenler tarafından çevrim içi olarak verilecek. Toplam altı farklı modülden oluşan programın içeriği şu şekilde olacak:

Temel İstatistik

Panel Veri Analizi

Psikometri

Hesaplamalı Sosyal Bilimler

Dijital Beşeri Bilimler

Yapay Zekâ

Veri Analizi Okulu, ücretsiz yapay zeka eğitimleri ile birlikte akademi, kamu ve özel sektör arasında bilgi akışını hızlandırmayı amaçlıyor. Program, veri analizi, istatistik ve yapay zeka alanlarında hem teorik bilgiyi hem de pratik becerileri bir arada sunarak, Türkiye'nin bilimsel üretkenliğine, nitelikli insan kaynağına ve rekabet gücüne katkı sağlamayı hedefliyor.

YÖK Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimine Nasıl Başvurulur?

YÖK'ün açıklamasına göre eğitimler tamamen ücretsiz ve herkese açık olacak. Başvuru yapmak için herhangi bir ön koşul bulunmayan eğitimlere veri alanında kendini geliştirmek isteyen herkes başvurabiliyor.

Başvurular, 7 Eylül tarihine kadar Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün internet sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek. Değerlendirme sürecinde adayların akademik yeterlilikleri, not ortalamaları, İngilizce okuma becerileri ve motivasyon beyanları dikkate alınacak.

Peki siz YÖK'ün başlatacağı yeni ücretsiz yapay zeka eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.