Araçlar Yollardaki Bozukluklardan Elektrik Üretebilir mi: Yakında Yeni Sistem Geliyor!

GIG Performance adındaki bir endüstriyel makine imalatı şirketi, araçların yollardaki bozukluklardan elektrik üretebilmesini sağlamak için bir sistem geliştiriyor. Şirketin bu sistemi anlattığı bir videoda elektrikli otomobil sektörü için önemli detaylar yer alıyor.

2024 Yılında Çıkabilir!

Şirketin “The Roadkill 1000 UM” olarak tanıttığı sistemde, yollardaki bozukluklarda gerçekleşen yukarı aşağı süspansiyon hareketinden elektrik elde etmeyi sağlıyor. Bu sistemi 2024 yılında otomobil pazarına sunmayı hedefleyen GIG Performance, uzun zamandır çalışmalar yürütüyor.

2020 yılında ABD'nin Utah eyaletinde kurulan şirket, süspansiyon hareketinden üretilen elektriğin harici bataryaya depolanabildiğini söyledi. Hem büyük çekiciler hem de normal otomobiller için avantaj sağlayacak sistemin fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor.

Şirketin geliştirdiği bu sistem, elektrikli otomobil modellerinden bilinen rejeneratif frenleme teknolojisini geliştirmek amacıyla ortaya çıktı. Çünkü araçların fren yaparken ortaya çıkardığı enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren rejeneratif frenleme teknolojisi, harcanan enerjiye nazaran çok daha az enerji ortaya çıkarıyor.

Devridaim yaparak elektrik enerjisini bataryaya iletip şarj sağlasa da elektrikli otomobillerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi uzun vadeli sağlayamıyor. GIG Performance, tam da buradan yola çıkarak kendi sistemini direkt olarak araçların süspansiyon sistemine takmayı hedefledi.

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