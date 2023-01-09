You 4. Sezon Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
Netflix'in sevilen dizilerinden olan You için 4. sezon resmi tanıtım fragmanı geldi. İşte yeni sezonda yaşanması beklenenler ve çok daha fazlası!
Takıntılı aşk temasıyla ilk yayınlanmaya başladığı 2018 yılından beri milyonlarca kişiyi ekran başına kitlemeyi başaran You, 4. sezonuyla birlikte devam ediyor.
Joe Goldberg adındaki takıntılı bir katilin işlediği suçlara ve kaçış hikayesine tanık olduğumuz dizden 4. sezon resmi tanıtım fragmanı geldi.
You 4. Sezon Tanıtım Fragmanı
You 4. Sezon Çıkış Tarihi ve Konusu
Takıntılı bir katil olan Joe Goldberg'in bu sefer birçok takma adından biri olan Profesör Jonathan Moore adıyla Londra'daki bir göletin karşısında olduğunu görüyoruz. Hayatını yeniden kurmaya çalışan Joe, bir yandan da yeniden ortaya çıkan eski alışkanlıklarını bastırmaya çalışır.
Fragmanda gizemli bir isimden mesaj alan Joe'nun peşindeki kişinin Eat the Rich Killer olarak bilinen, Londra'daki zenginleri hedef alan bir katil olduğunu anlaması uzun sürmez.
You 4. Sezon 1. Kısım, 9 Şubat tarihinde Netflix'te yayınlanacak.
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