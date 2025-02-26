You Dizisi 5. Sezon Ne Zaman? (Video)

You dizisi 5. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Penn Badgley ve Victoria Pedretti'nin popüler dizisinin dört sezonunu bitiren izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Netflix tarafından yapılan duyuru ile birlikte You yeni sezon tarihi belli oldu.

2018 yılında yayınlanmaya başlayan dizi, ilk bölümüyle beraber çok beğenildi. Dizinin beşinci sezonu aynı zamanda final sezonu olacak. Peki, Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından yaratılan You dizisinin yeni sezon bölümleri ne zaman çıkacak?

You Dizisi 5. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

You dizisi beşinci sezon bölümleri 24 Nisan 2025 tarihinde yayınlanacak. 5. sezonun da önceki sezonlar gibi 10 bölümden oluşması bekleniyor.

You Dizisi 5. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

You Dizisi Oyuncuları

Penn Badgley

Victoria Pedretti

Tati Gabrielle

Charlotte Ritchie

Ambyr Childers

Elizabeth Lail

James Scully

Saffron Burrows

Tilly Keeper

Luca Padovan

Jenna Ortega

Zach Cherry

You Dizisi Konusu

New York'ta yaşamını sürdüren Joe Goldberg, takıntı hâline getirdiği kişilerin hayatına girmek için sınırları zorlar. 7,7 IMDb puanına sahip You dizisi, Caroline Kepnes'in romanından uyarlandı.