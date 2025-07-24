YouTube'un Dudak Uçuklatan Kazancı Ortaya Çıktı

YouTube'un reklam gelirleri hızla artmata devam ediyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından yayınlanan 2025 ikinci çeyrek sonuçlarına göre şirketin gelirleri kelimenin tam anlamıyla "etkileyici" seviyede. Platform, geçtiğimiz üç ay içerisinde analistlerin bile tahmin edemediği bir gelir artışı yakaladı.

YouTube'un 3 Aylık Kazancı 10 Milyar Dolar Sınırına Dayandı

YouTube, Nisan-Haziran döneminde gelirini yüzde 13 artırarak 9.8 milyar dolara çıkardı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 8.7 milyar dolardı. Üstelik Wall Street analistleri 9.6 milyar dolar beklerken, YouTube bu tahmini de geçmeyi başardı.

Bu büyümeden sadece YouTube değil, ana şirket Alphabet de nasibini aldı. Özellikle yapay zeka ve bulut teknolojilerine yaptığı yatırımların meyvesini toplayan Alphabet'in toplam geliri 96.4 milyar dolara ulaştı. Bu da yüzde 13'lük bir artış demek.

Peki YouTube bu kadar parayı nereden kazanıyor? Cevap aslında evlerimizin salonunda gizli. İnsanlar artık YouTube'u telefonlarından ya da bilgisayarlarında değil, doğrudan televizyonlarından izliyor. Platform, geleneksel televizyon izleme alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirmeyi başardı.

Burada reklam engelleyici gibi seçenekler olmadığı için YouTube ya da doğrudan reklam göstererek ya da YouTube Premium aboneliği satışlarından gelir elde ediyor. YouTube'un bu kadar para kazanmasının bir diğer neden ise içerik çeşitliliği.

Müzikten eğitime, eğlenceden haberlere kadar her türlü içerik tek platformda toplanmış durumda. Üstelik kullanıcılar istedikleri zaman, istedikleri içeriği izleyebiliyor. Bu özgürlük klasik televizyonun sunamadığı bir lüks.

YouTube Premium Fiyatı Ne Kadar?

Hem YouTube hem de YouTube Music platformlarını kapsayan Premium paketleri, daha öne başka bir üyelik almadıysanız ilk ay ücretsiz sunuluyor. YouTube Premium fiyatlandırması: