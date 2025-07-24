Tek Görselle YouTube Shorts Oluşturarak Para Kazanabilirsiniz

Google Veo 3'ün ani çıkışı ve dünya çapında büyük ilgi görmesinden sonra YouTube'daki yapay zekâ videoların sayısı keskin bir yükseliş trendine girmişti. YouTube daha sonraları platformdaki para kazanma politikasını değiştirerek, kendini tekrar eden videolara para verilmeyeceğini duyurdu. Dahası, platformda büyük bir temizlik yapılacağı söylendi. Şimdi ise yapay zekâ ile üretilmiş video sayısını daha da şahlandıracak yeni bir AI aracı sisteme eklendi.

YouTube Shorts için entegre edilen bu araç, fotoğraflardan video oluşturabiliyor.

Bir Görseli Tek Tıkla Hareketlendirerek Shorts Haline Getiriyor

Yeni özelliği kullanmak oldukça basit; telefonunuzun galerisinden bir fotoğraf seçip yüklüyorsunuz. Ardından YouTube, fotoğrafı inceleyerek size birkaç öneride bulunuyor. Ardından fotoğraf, canlı bir sahneye dönüşüyor.

Örneğin, üzerinde insan figürü olan bir uyarı işaretinin fotoğrafını çektiniz. YouTube, bu fotoğrafın canlanmasını sağlıyor.

Dahası, eğer bir çizim yapıyorsanız veya dümdüz kendi fotoğrafınızı çektiyseniz, yapay zekâ efektlerini kullanarak videoyu yaratıcı bir şekilde evrimleştirebiliyorsunuz.

"Effects" (Efektler) menüsü altında birçok sihirli seçenek bulunuyor. Hoşunuza giden herhangi bir tanesini seçebilirsiniz.

Veo 2 Destekli AI Shorts Ne Zaman Kullanıma Açılacak?

YouTube'un bu özelliği Veo 2'ye dayanıyor. Yaz sonunda Veo 3'ün platformdaki yerini alması bekleniyor. Öte yandan, özelliği ilk deneyen ülkeler Kanada, ABD, Avusturalya ve Yeni Zelanda olacak.

Bahsi geçen ülkeler, özelliği ücretsiz olarak kullanabilecek. Küresel anlamda yayılması ise kısa sürede gerçekleşecek ama kesin bir tarih yok.