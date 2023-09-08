YouTube'un Abone Ol Butonuyla İlgili Planları Var!

YouTube içerik üreticileri, yayınladıkları videolarda takipçilerini kendilerine çekmek için "Beni takip etmeyi unutmayın!" veya "Kanalıma abone olabilirsiniz." şeklinde önerilerde bulunur.

Çünkü seyirciler bazen içeriği beğense bile ona hatırlatılmadığı sürece abone olmayı unutabilir.

YouTube, içerik üreticilerinin abone sayısına etki edebilecek ve onların bu söylemlerine destek olabilecek bir yenilik yapacak. Artık 'Abone Ol' butonu daha belirgin görünecek.

"Abone Ol" Cümlesi Söylendiğinde Buton Parlayacak!

YouTube'un bu özelliği fark edilmeyecek kadar ufak bir yenilik olabilir. Ancak uygulamanın tasarımına ve görünüme küçük de olsa katkı sağlayacak.

Artık videolarda "Abone olun" cümlesi söylendiğinde Abone Ol butonu kendiliğinden yanıp sönecek.

Henüz test aşamasında olan bu ekleme, esasen YouTube'un seyircilerin dikkatini çekmek için oluşturduğu bir vurgu yöntemi.

Videoyla senkronize bir şekilde çalışacak Abone Ol butonu, dile getirildiğinde biraz daha renkli ve ışıklı görünecek.

Birkaç saniyeliğine parlayarak yanıp sönen buton, belki de bazı kullanıcıların o anda kanala gerçekten abone olmasını sağlayacak. Paylaşılan bilgiye göre bu özellik ilk aşamada yalnızca masaüstünde görünecek.

İlerleyen zamanlarda telefonlara ve TV'lere de ekleneceği tahmin ediliyor. RGB’li bir aydınlatma animasyonu ile öne çıkarılan buton, hem içerik üreticileri hem de izleyiciler için faydalı olabilir.

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